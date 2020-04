La Poste de Corse soutient les commerçants via la plateforme « Ma Ville Mon Shopping »

Créée en 2017 et filiale du Groupe La Poste, Ma Ville Mon Shopping est une plateforme de vente en ligne initialement conçue dans le but de favoriser le commerce local et les circuits courts, avec une activité en lien avec la situation actuelle : alimentation et santé. Afin d’aider les commerçants et artisans tout en limitant au maximum les déplacements dans cette période de confinement, la plateforme Ma Ville Mon Shopping évolue pour proposer en accès à la population les commerces proches de chez eux.Tous les commerçants et artisans peuvent se rendre surafin d’inscrire gratuitement et simplement leur boutique et ainsi mettre en ligne les produitsqu’ils souhaitent vendre.Les particuliers peuvent acheter en ligne dans les commerces de proximité inscrits sur la plateforme Ma Ville Mon Shopping.Pendant toute la période de confinement, les collectivités n’ont pas à s’acquitter de l’abonnement à la plateforme pour que leurs commerçants puissent s’inscrire et la commission sur les ventes des commerçants est supprimée.Pour les commerçants et particuliers les moins digitalisés, Le Groupe La Poste a également mis en place un dispositif pour pouvoir créer sa boutique en ligne par téléphone via un numéro vert dédié :