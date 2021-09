La Poste de Corse crée 2 plateformes courrier-colis à Ajaccio et Bastia

La Poste de Corse développe un projet ambitieux pour s’adapter à l’accroissement des colis

Le Groupe La Poste est aujourd’hui confronté à de multiples évolutions économiques et sociétales, liées notamment aux changements d’usages et de consommation de la population, ce qui l’amène à moderniser son réseau industriel courrier/colis avec, en Corse, un investissement de plusieurs millions d’euros dans la création de 2 nouvelles plateformes de dernière génération.

Adapter le réseau industriel est une nécessité pour La Poste afin de mieux servir ses clients face à la hausse des volumes de colis (+ 30% en 2020) et à la baisse irréversible des volumes du Courrier (18 milliards de lettres en 2009, 7 milliards en

2020).





La Poste de Corse s’inscrit dans cette dynamique en développant une nouvelle organisation avec la création de 2 plateformes Courrier-Colis à Ajaccio et Bastia, pierres angulaires de son nouveau schéma industriel.

Ces nouvelles plateformes dernière génération seront au cœur du réseau logistique postal et assureront les activités de préparation du courrier et des colis et de distribution sur les agglomérations d’Ajaccio et Bastia. Les conditions de travail seront améliorées avec des équipements neufs et ergonomiques.



Depuis de nombreuses années déjà, La Poste fait appel à des partenaires locaux, notamment pendant la période de Noël, qui est liée à un fort accroissement d’activité, pour assurer une partie des acheminements colis dans les meilleures conditions. La distribution quant à elle continuera à être entièrement assurée par les facteurs.

Ce projet à fort enjeu a été présenté aux organisations professionnelles en juillet dernier et de nouvelles rencontres se sont tenues il y a deux jours. Ces évolutions se feront dans le respect du modèle social de l’entreprise qui permet de protéger l’emploi à temps plein. Chaque postier sera reçu dans le cadre du dialogue social. Ce temps d’écoute nécessaire, permettra de valider les projets professionnels et personnels de chacun.



Ces plateformes sont prévues respectivement à fin 2022 pour Ajaccio et fin 2023 pour Bastia.

La Poste de Corse est confiante dans la réussite de son projet d’investissement coconstruit dans un cadre social apaisé.