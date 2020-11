La Poste de Calenzana en travaux pour accueillir la structure France Services

Le retrait des instances (colis et courriers recommandés) s’effectuera dans la salle « Le Préau » de la mairie, du lundi au vendredi de 9 à 14 heures et le samedi 9 à 12 heures



Le distributeur de billets sera indisponible dès ce vendredi 27 novembre, la population peut se rendre à La Poste de Calvi : distributeur de billets à l’extérieur, accessible 7 jours / 7.



Le conseiller bancaire est joignable par téléphone (04 20 20 70 86) et recevra les clients sur rendez-vous à La Poste de Calvi

A proximité, pour toutes autres opérations postales et bancaires : La Poste de Calvi : du lundi au vendredi de 8h30 à 17h30 et samedi de 8h30 à 12 heures.





La Poste de Calenzana rouvrira ses portes mardi 15 décembre.

Les structures France Services permettent désormais d’accéder à un socle commun de services publics de 9 opérateurs : DGFIP, CAF, Pôle Emploi, CPAM, CNAV, MSA, Ministère de l’Intérieur, Justice et Agirc Arrco, en complément des activités postales habituelles quand ces structures sont installées au sein de La Poste, ce qui est le cas pour Calenzana.