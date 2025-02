La Poste célèbre les 300 ans de la naissance de Pasquale Paoli avec un timbre inédit

Trois siècles après sa naissance, Pasquale Paoli s’invite sur un timbre. Gravé par Pierre Bara, cette vignette reprend le portrait du babbu di a Nazione peint par Sir Thomas Lawrence, l’un des plus grands artistes britanniques de son temps. Le regard vif, le port altier, il incarne ce qu’il a toujours été : un homme de son siècle, au cœur des bouleversements de son époque. En bordure de la feuille, la tête de Maure rappelle l’héritage qu’il a laissé à la Corse.



Le lancement officiel est prévu le 6 avril, au musée Pascal Paoli de Morosaglia, son village natal. Une avant-première qui donnera le coup d’envoi d’une mise en vente plus large, dès le 7 avril dans plusieurs bureaux de poste et sur le site de La Poste. Pour les amateurs de philatélie, un passage par la boutique Le Carré d’Encre, à Paris, permettra même d’obtenir une oblitération spéciale qui sera réalisée jusqu’au mardi 8 avril.



Avec un tirage limité à 610 200 exemplaires et un prix de 1,39 € , ce timbre s’inscrit dans une année riche en événements pour célébrer les 300 ans de la naissance de Paoli. Une occasion pour les passionnés d’histoire, de philatélie et d’identité insulaire de se procurer un morceau de mémoire, gravé dans le papier et l’histoire.