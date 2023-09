La Porta accueille « I Scontri di Castagniccia » ce samedi

«Notre mission première est de diffuser et de promouvoir la littérature, les sciences humaines, les spectacles vivants, les arts, dans toute la Corse à travers plusieurs types d’événements » souligne Marie-France Bereni-Canazzi, fondatrice de l’association Musanostra qui depuis 2008 multiplie les évènements littéraires.



Et les manifestations sont nombreuses, plusieurs par an. Après le succès de E Statinate cet été à Lumio, rendez-vous vendredi 15 et samedi 16 septembre pour de belles rencontres. « Ce vendredi à partir de 17h30 au Magu au col de Pratu, on invite le public à venir nous raconter des histoires effrayantes et inquiétantes » indique MF Bereni-Canazzi, autrement dit un bon moment à passer au milieu des légendes et récits mythiques corses. Le lendemain, samedi 16 septembre, rendez-vous au village de La Porta pour « I Scontri di Castagniccia » en partenariat avec l’Association de l’église St Jean-Baptiste. Sur à Piazza di a Porta, les deux associations proposeront à 16h15 un atelier d’écriture avec Marie-Lou Volpeï, consacré à A Porta, suivra à 18h05 une conférence de Maïté et Bernard Ventre sur César Vezzani.



Enfin à 18h25 Eugène Gherardi présentera son livre A Casa Rivarola.

En cette fin d’été, l’association vient de décerner ses Prix Musanostra 2023 à Jean-Yves Acquaviva pour « Dans le flot des rivières » et François-Henri Désérable pour « L’usure d’un monde »