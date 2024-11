La Nuit de l'Orientation ce mardi à Bastia : une soirée pour trouver sa voie

La salle polyvalente de Lupinu se transforme, ce 26 novembre, en un véritable carrefour d’opportunités professionnelles. De 17h à 21h, la CCI de Corse organise la 6e édition de la Nuit de l’Orientation, une soirée qui met en relation les jeunes, leurs familles et les acteurs du monde économique. Plus d'une trentaine d’entreprises et de professionnels des secteurs de la défense, du commerce, de l’hôtellerie-restauration, de la construction, de l’industrie, de la finance et du droit seront présents pour discuter de leurs métiers et répondre aux questions des participants.



Des animations pour rendre l’orientation ludique

L'événement est conçu comme un lieu de rencontre entre le monde scolaire et professionnel. Les collégiens, lycéens et étudiants pourront découvrir des métiers diversifiés, rencontrer des représentants d’institutions comme l’Armée de terre, la Marine, ou la Gendarmerie, ainsi que des entreprises locales telles que Corsica Gastronomia ou EDF. En parallèle, des conseillers en évolution professionnelle seront également sur place pour discuter de la reconversion professionnelle, une première pour cette édition.



Parmi les nombreuses animations proposées, les visiteurs pourront participer à des jeux interactifs comme la « roue des métiers du commerce » animée par OPCOMMERCE. Une autre animation, le jeu participatif "Autour des parfums", animée par le maître sommelier Raphaël Pierre-Bianchetti, permettra de lier découverte des métiers et expérience sensorielle. Une démonstration des techniques de travail d'un gendarme maître-chien et de sa chienne Naya, du groupe d’investigations cynophiles, offrira également un aperçu concret de certains métiers de la sécurité.



Afin de mieux orienter les jeunes dans leurs choix, des outils interactifs seront à leur disposition. Des casques à réalité virtuelle offriront une immersion dans différents univers professionnels, et des quizz permettront de tester leurs connaissances et de mieux cerner leurs centres d’intérêt.



Un événement pour tous les âges

L’événement ne se limite pas aux jeunes en quête de direction professionnelle. Des adultes en reconversion trouveront aussi un espace d’échange avec des conseillers spécialisés, pour aborder des questions liées à la formation et aux métiers d’avenir. Les partenaires institutionnels, tels que la Mission Locale, la Direction Régionale Académique de l'Information et de l'Orientation, ainsi que la Chambre des Métiers et France Travail, seront présents pour accompagner les visiteurs dans leurs démarches.