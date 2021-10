La Marie-Do renouvelle sa convention de soins de support avec les hôpitaux ajacciens

Parallèlement, ces deux professionnelles des soins de support s’engagent à intervenir lors des « Ateliers Paroles et Bien Être » proposés par La Marie-Do, une fois par mois et de manière bénévole. « Cet espace de liberté et de prise en charge offerts aux malades en soins ou en rémission est très important car il leur permet de trouver un lieu d’échanges, de partage et d’expression libre, bienveillant et extrêmement convivial. Les soins de ces professionnels sont vraiment bénéfiques à ces patientes qui reviennent régulièrement », explique Antoinette Vega, la responsable des ateliers et membre du conseil d’administration de l'association.



L’association La Marie-Do, créée en 1987, vise à collecter des fonds afin de financer plusieurs dispositifs d’accompagnement des malades et des aidants. Chaque année, l’association consacre environ 150 000 € à cinq dispositifs d’aides dont les soins de support préconisés par le Plan cancer mais non financés dans les hôpitaux de Castellucciu et Eugénie ainsi que dans les ateliers "Paroles et Bien Être" pour les malades et leurs aidants.