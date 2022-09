La Marie Do : on fait encore la fête à Ajaccio pour lutter contre le cancer

À l’origine , une histoire d’amitié et un sentiment d’injustice face à la maladie du cancer qui a frappé et emporté Marie-Dominique Versini, alors âgée de 35 ans.



Seize ans plus tard, cette association éponyme lui rend toujours hommage en œuvrant aux côtés des malades et de leurs familles. Malgré « une année blanche » à cause du COVID , la Marie Do donne son coup d’envoi pour son évènement annuel.

En chiffre, l'association en 2021, ce sont 93 659 € qui ont été reversés à près de 200 malades. Trois jours d’animations diverses et variées, buvettes et restauration sur place, concerts, cours sportifs, etc. Tout est orchestré pour donner envie aux plus grands nombres de venir, et ce, afin de récolter des fonds pour continuer les actions quotidiennes et essentielles pour les malades. Car si la manifestation se veut festive, l’objectif est de ne jamais perdre de vue sa vocation première et la détresse en filigrane qu’elle tend à soulager avec ses moyens.



Représentants de la Mairie d’Ajaccio, de la CDC , de l’ARS et de la CCI é tait présent s en toute humilité pour être sous une même bannière : aider les malades corses. Pas de grands discours, ni d’apparat, mais l a volonté aussi de salue r les partenariats nécessaires pour les évènements où les actions concrètes. Ainsi, Catherine Riera , p résidente de la Marie Do est montée su r la scène qui accueillera bon nombre d’artistes ces jours-ci afin de remettre les « cœurs d’or » aux structures ayant marqué les actions 2021.



A été récompensé le groupe Padrona et les supermarchés Leclerc pour leur engagement matériel. En effet, des camions sont mis à disposition pour la manifestation, mais ce sont des dizaines de cadeaux qui partent sur Marseille chaque Noël pour rendre ce moment un peu moins pénibles aux enfants corses séjournant à la Timone. A été salué également le supermarché Auchan, nouvellement partenaire, avec un don aux caisses proposé aux clients. Même chose pour la Mutuelle de la Corse, proposant à ses nouveaux adhérents de reverser une somme à l’association de son choix. « Chacun à son niveau apporte une petite pierre », a déclaré Catherine Riera. Celle qui a fondé l’association, a fait un discours tournant le dos au public et dirigée vers les partenaires, représentant bien la gratitude de l’association envers les acteurs insulaires face à une maladie encore difficile à combattre et qui laisse peu de place aux paillettes et qui nécessite tant d’actions.