La Marie Do et le Centre Hospitalier d’Ajaccio s’allient pour accélérer le diagnostic du cancer grâce à la pathologie numérique

Dr Ruth Reis Borges : “Une analyse plus rapide, plus précise et plus collaborative”



« La numérisation des lames permet une analyse plus rapide, plus précise et plus collaborative des prélèvements, grâce à l’accès à distance et à des outils d’intelligence artificielle qui pourront lui être associés », explique le Dr Ruth Reis Borges. « Elle facilite le partage d’expertise entre pathologistes, même à distance, en réduisant les délais de diagnostic et donc en améliorant la prise en charge des patients. Elle permet également une traçabilité en temps réel des prélèvements et la constitution de banques d’images indispensables à la formation des pathologistes. ».



Cette innovation ouvre la voie à une médecine plus connectée et plus réactive, où la technologie devient un véritable allié de la coopération médicale. Les lames numérisées pourront être envoyées en quelques secondes à un confrère spécialiste situé à des milliers de kilomètres, garantissant la continuité des soins, même en cas d’absence temporaire de pathologiste sur l’île.

Un engagement exceptionnel de La Marie Do : 146 000 euros pour les malades corses



Pour donner vie à ce projet, l’association La Marie Do, pilier du soutien aux malades du cancer en Corse, a apporté un financement exceptionnel de 146 000 euros, le plus important de son histoire, à travers une convention de mécénat signée ce mercredi. « Nous avons perçu immédiatement l’importance de ce projet pour les malades », confie Catherine Riera, présidente fondatrice de La Marie Do. « Quand on sait qu’en oncologie, aucun protocole ne débute sans un résultat de la biopsie, on comprend que tout repose sur cette étape. C’est le socle du diagnostic, celui qui détermine la nature et le stade de la tumeur. Et chacun sait aujourd’hui que les délais de prise en charge sont essentiels dans les chances de guérison. »



L’introduction de la pathologie numérique à Ajaccio vient ainsi renforcer la coopération entre les différents services hospitaliers et consolider l’ambition d’une oncologie de proximité et de haut niveau en Corse. « Cette convention illustre parfaitement le partenariat de confiance et d’engagement qui lie depuis de nombreuses années le Centre Hospitalier d’Ajaccio et l’association La Marie Do », déclare Jean-Luc Pesce, directeur du CHA. « Ce nouveau dispositif de pathologie numérique va transformer le quotidien des équipes médicales et, surtout, améliorer concrètement la prise en charge des patients atteints de cancer. Nous sommes fiers que ce projet d’envergure voie le jour à Ajaccio grâce à la solidarité et à la générosité des Corses. »



L’arrivée de la pathologie numérique à Ajaccio marque un tournant décisif pour la santé en Corse. En favorisant la rapidité des diagnostics, la fiabilité des analyses et la collaboration entre les spécialistes, elle promet une médecine plus moderne, plus équitable et plus humaine. Grâce à l’union du monde associatif et du secteur hospitalier, la Corse s’équipe désormais des mêmes outils de pointe que les grands centres universitaires du continent. Une avancée majeure pour les patients, leurs familles et les soignants.