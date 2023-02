La Madone de Brando : un bijou du patrimoine corse bientôt vendu aux enchères

Au fil de temps, des recherches, et des conflits entre historiens de l’art, ce retable a finalement été attribué à deux Italiens, Simone da Firenze et Rocco di Bartolommeo : ils se seraient partagé la réalisation des personnages et l’exécution du fond ornemental. Surtout, l’école génoise dont sont issus les deux artistes atteste une nouvelle fois de l’ importance d’ échanges culturels entre « les centres de production vénitiens, lombards et ligures et les régions comme l’actuelle Corse, alors génoise ».



La nature exceptionnelle de la Madone de Brando repose également, selon Nathalie Anielewska, sur la petite signature présente en bas à gauche du trône. « Cela démontre l’émancipation des peintres de l’époque, qui commencent alors à signer leurs œuvres », explique-t-elle. En effet, au Moyen-Age, les œuvres ornant les églises étaient très rarement signées, l’artiste se plaçant sous la protection de Dieu pour accomplir son ouvrage. Peu à peu, des paraphes sont progressivement apparus, comme ici, marquant la prise de conscience artistiques des auteurs.



Entre le raffinement de la robe de la Vierge, le symbole des échanges artistiques et le détail de la signature, la Madone de Brando constitue en tous points une oeuvre exceptionnelle conservée en bon état. D’après les estimations, elle pourrait être vendue entre 200 000 et 300 000 euros lors de l'enchère. « On espère qu’il y aura un acheteur corse ! », anticipe Nathalie Anielewska. Peut-être un retour sur l'île ?