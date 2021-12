La MSA et la Maison de Santé de Lisula liées par une double convention

"Diet et Psy" et "ET3P " (Éducation Thérapeutique aux Patients PolyPathologiques).

Amorcée en septembre dernier, l'officialisation de ces projets s'est faite dans l'établissement médical avec Dominique Simeoni, médecin généraliste, Clarisse Goux, infirmière, Marina Gomez, chargée du développement territorial.

" La convention " Diet et Psy" est destinée aux affiliés de la MSA et leurs ayant-droits. Exploitants agricoles, salariés de certaines entreprises comme l'ADMR ou encore le Crédit Agricole. C'est un forfait annuel qui vient en complémentarité de ce qui n’est pas pris en charge par l’assurance maladie" précise Marina Gomez.

Destiné à 25 patients éligibles en cabinet, ce forfait prendra en charge les consultations avec un diététicien ou un psychologue, comprenant un premier bilan puis un nombre de séances prédéfini. "Notre population est majoritairement rurale. Nous nous sommes aperçus que ces gens (affiliés à la MSA) étaient exclus de ce dispositif car ce sont des consultations qui ne sont pas remboursées. Cette prise en charge financière pourra permettre à certains affiliés qui ne pouvaient pas consulter certains praticiens, de traiter des problèmes comme l'obésité, de nutrition mais aussi des addictions comme le tabac, l'alcool ou encore la dépendance aux médicaments", précise le docteur Dominique Simeoni.

La seconde convention, l'ET3P, toujours entre la MSA et la Maison de Santé de Lisula et organisée également sous forme de forfait annuel, est une action d'éducation thérapeutique à destination de patients polypatologiques, comme le diabète, les maladies cardio-vasculaires, les bronchites chroniques, les insuffisances cardiaques. "Dans un premier temps, ce seront les professionnels de santé qui vont bénéficier d'une formation à l'éducation thérapeutique" explique Marina Gomez, pour qu'ils puissent dans un second temps, proposer un programme thérapeutique clé en main, aux patients polypathologiques.

" Nous allons conduire 3 actions dans l'année déclinées sous forme de séries d'ateliers animés par des professionels et destinés à des groupe de 5 à 10 patients, pour les éduquer thérapeutiquement selon leur pathologie. Les patients susceptibles de suivre ce programme seront distingués en amont lors d'une consultation où nous leur proposerons de participer aux séquences" complète le docteur Simeoni.

Ces actions auront pour thème le diabète, d'autres cibleront comment prendre en charge les maladies chroniques" ou encore comment aménager une activité physique lorsque l'on a une insuffisance cardiaque, en somme des réponses aux questions que certains patients n'osaient pas se poser, faute d'informations et encore moins poser à des professionnels, faute de moyens.

