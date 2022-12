La Haute-Corse n'est plus en niveau "vigilance" sécheresse

C'est au regard de la situation hydrique et des échanges intervenus lors de cette réunion que l'état de vigilance a été levé.

"D'importants cumuls de précipitations ont été observés ces derniers jours, qui ont permis une nette évolution de la situation hydrologique des cours d'eau et des nappes souterraines" indique dans un communiqué la préfecture de Haute-Corse qui souligne également que "les retenues et barrages en Haute-Corse affichent des taux de remplissage à la hausse."





L’écoulement est désormais visible sur tous les cours d’eau du département. Les cours d’eau et les nappes phréatiques se rechargent "mais restent à surveiller, la situation devant être différentiée selon les micro-régions."

Dès lors selon la préfecture "cette situation ne justifie plus de mesures de restriction pour préserver la santé, la salubrité publique, l’alimentation en eau potable, les milieux aquatiques et la ressource en eau."



Mais le préfet qui rappelle que la situation de sécheresse "n’a jamais été aussi longue et aussi forte", appelle "chaque citoyen et chaque usager à rester vigilant et à faire preuve de civisme dans sa consommation quotidienne pour éviter de porter atteinte à la ressource en eau afin de pouvoir aborder l’année 2023 plus sereinement".