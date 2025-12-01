La Haute-Corse maintenue en "vigilance sécheresse

Le comité de ressources en eau s’est réuni lundi 24 novembre sous la présidence de Michel Prosic, préfet de la Haute-Corse, en présence des services de l’État, de l’Office français de la biodiversité, du BRGM, de l’Office d’équipement hydraulique de Corse, d’EDF, des gestionnaires d’eau potable et d’eau brute, de la chambre d’agriculture et de Météo-France.

Cette rencontre intervient dans un contexte contrasté. La saison de recharge hydrologique de septembre 2024 à mars 2025 avait été « exceptionnelle au regard des cinq dernières années », permettant de remplir nappes, rivières et barrages et de réhumidifier durablement les sols.

Mais l’été 2025 s’est classé au troisième rang des étés les plus chauds enregistrés, derrière 2023 et 2022, et les mois suivants ont prolongé cette tendance. Septembre, octobre et le début novembre ont affiché des températures supérieures aux normales saisonnières, renforçant la pression sur la ressource.

Depuis le printemps, les précipitations sont restées faibles. La nouvelle saison de recharge, engagée en septembre 2025, débute ainsi avec « un cumul de précipitation de l’ordre de 117 mm, soit 39 % de la normale partielle ». Les pluies récentes ont été « très localisées », touchant le Nebbiu–Cap, la région de Calvi et une partie littorale de la plaine orientale, tandis qu’« une grande partie du territoire, notamment de l’Ostriconi au Fium'Orbu via le Cortenais, reste fortement déficitaire ».

Pour les mois de décembre et janvier, Météo-France anticipe « un scénario plus chaud que la normale » pour les températures et « un scénario humide » pour les précipitations. À plus court terme, des pluies plus marquées sont attendues, en particulier sur l’ouest du département, avec des températures proches ou légèrement inférieures aux normales.

À l’issue de l’analyse de ces éléments, le préfet Michel Prosic a décidé de maintenir la Haute-Corse en situation de « vigilance sécheresse ». Aucune mesure de restriction n’est prévue « à ce stade », en raison des prévisions météorologiques, mais les indicateurs restent fragiles.