La Haute-Corse en vigilance "sécheresse"

"Cette classification n’induit pas de mesures de limitation ou de réduction des usages de l’eau mais permet d’informer et sensibiliser les professionnels, les élus et le grand public sur une éventuelle situation de crise en cas de gaspillage et de suivre de manière renforcée les différents indicateurs hydrologiques et hydroclimatiques" poursuit le communiqué.





Le Préfet "appelle chaque citoyen et chaque usager à être vigilant et à faire preuve de civisme dans sa consommation quotidienne pour éviter de porter atteinte à la ressource en eau".

La préfecture signale également que "des actions d’information et d’incitation à faire des économies d’eau seront menées sur l’ensemble du département à destination des élus, des particuliers et des professionnels".

"Ces mesures, ont pour objectif de réduire les prélèvements dans les cours d’eau, les aquifères et les réservoirs et visent à épargner la ressource en eau en prévision d’une situation qui pourrait être difficile dans certaines parties du département. Elles pourront être réajustées en fonction de l’évolution de la situation" poursuit le communiqué qui s'achève par un appel à la prudence.





"Par ailleurs, en cette période sèche et de risques accrus d’incendie, la vigilance de tous est nécessaire. Il est demandé à toute personne témoin d’un départ de feu d’alerter dans les plus brefs délais les pompiers en appelant le 18 ou le 112."