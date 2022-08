La Haute-Corse en "alerte renforcée" sécheresse

Soleil, chaleur et absence de pluie… La sécheresse des sols, une de plus sévères jamais enregistrées sur l'ile, implique depuis quelques temps des larges restrictions d’usage de l’eau.

Mais cela n'est pas suffisant, alerte la préfecture ce mardi 2 aout. "La crise sévère sera inéluctable sans un effort collectif et solidaire de tous" prévient François Ravier qui ce mardi avec le président de l’OEHC a réuni le comité de la ressource en eau du département pour évaluer l’effet des mesures de restriction d’eau édictées il y a deux semaines. "Si ces mesures ont eu un certain effet, nous sommes loin des objectifs escomptés en termes d’économie d’eau et un certain nombre de violations du dernier arrêté a été constaté.", indique le préfet qui alerte "si nous continuons à ce rythme de consommation d’eau, compte tenu des évolutions météorologiques attendues, il n’y aura plus d’eau dans 25 jours !" .

C'est pour cette raison que le département a été placé en "alerte renforcée" sécheresse.



Des nouvelles mesures

A chaque nouveau seuil de franchi sur le baromètre des arrêtés de sécheresse, de nouvelles restrictions entrent en vigueur et ainsi ce mardi 2 aout entrent en vigueur des nouvelles règles encore plus restrictives pour ce qui concerne la consommation d’eau brute même si les autorités lancent un appel à la responsabilité collective et solidaire de tous aussi pour les consommateurs d’eau potable.



Pour l’eau brute, il a été décidé de porter l’interruption d’arrosage hebdomadaire de 24 heures à 36 heures : l’arrosage sera donc interdit, sauf exceptions habituelles, une première journée puis une nuit puis une deuxième journée. Les contrôles seront nettement renforcés.

Il va de soi que pour tous les usages non-agricoles, le sujet est aussi important et critique. Là-aussi, les contrôles vont être très sensiblement renforcés.





Les mesures de restriction

Pour rappel, sont interdits à toute heure les usages suivants, non liés à une activité économique :

- le lavage des véhicules en dehors des stations professionnelles équipées d’économiseurs d’eau, à l’exception des véhicules professionnels soumis à impératifs sanitaires ou techniques ;

- le remplissage des piscines privées existantes à usage familial après vidange, ainsi que les remplissages de complément ;

- le lavage des bateaux, à l’exception des bateaux professionnels soumis à impératifs sanitaires ou techniques ;

- l’arrosage par aspersion des pelouses, des espaces verts publics et privés, des jardins d’agrément ;

- le lavage ou l’arrosage des terrasses et voies de circulation privées ;

Sont interdits entre 8h et 20h les usages suivants :

- l’arrosage par dispositif de type « goutte à goutte » des pelouses, des espaces verts publics et privés, des jardins d’agréments ;

- l’arrosage des terrains de sport, terrains de golf, pépinières et jardins publics ;

- le lavage des voies de circulation publiques ;