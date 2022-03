La FFRACC, garante du savoir-faire de l'artisanat insulaire

Un label d'excellence



Créée en 2005, la FFRAAC, de part ses valeurs et ses actions qualitatives, a obtenu en 2010 le prestigieux label "Fiere di Corsica" qui assure la qualité et l'authenticité des produits issus de la région. Regroupant 18 associations organisatrices de foires et de marchés adhérentes à la charte commune qui promeut la valorisation des activités, des produits et des services locaux vecteurs de développement, à la promotion des métiers de l'agriculture et de l'artisanat insulaire et à la mise en lumière des produits emblématiques et des filières insulaires à travers des

évènements populaires.



Préserver l'identité et la nature



Après deux années entravées par la crise sanitaire, les foires de Corse vont de nouveau pouvoir mettre en avant les produits issus de la région. Soutenue par l'ATC, grâce à la signature d'une convention d'une durée de 3 ans, la FFRAAC s'est dotée d'une aide financière qui va permettre ce nouvel essor. En plus du pan économique, la Fédération s'est engagée avec la Charte de la Langue Corse afin que les bénévoles soient formés pour animer les foires in lingua nustrale, de créer une signalétique permanente sur les communes d'accueil, et d'accompagner l'organisation de concours lors des manifestations. Ces initiatives cohérentes attirent de nouveaux membres, comme "A Fiera di A Santa di u Niolu" qui pourrait bien être la 19ème adhérente.



Pour plus d'informations, vous pouvez consulter leur site www.foiresdecorse.com