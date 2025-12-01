La « Croisière des CSE » fait escale à Bastia pour ouvrir la Corse aux comités d’entreprise

Ils sont plus de 600 représentants de comités sociaux et économiques (CSE) à avoir embarqué pour une escale inédite en Corse. Les 4 et 5 novembre, la Chambre de Commerce et d’Industrie (CCI) de Corse et l’Agence du Tourisme de la Corse, en partenariat avec Eluceo Gamexpo, ont organisé la « Croisière des CSE », un événement visant à promouvoir la destination "Corse" auprès de grandes entreprises telles que Carglass, Nestlé, Axa ou encore Louis Vuitton, et leurs 350 000 salariés. À bord du Mega Smeralda de la Corsica Ferries, spécialement affrété pour l’occasion, les représentants des CSE ont pris part à deux journées de rencontres avec des acteurs insulaires venus de Bastia et Ajaccio.





Ce mardi, à bord du bateau amarré dans le port de Bastia, le « village corse » a rassemblé une vingtaine d’exposants venus présenter la richesse et la diversité du tissu entrepreneurial insulaire. Hôteliers, restaurateurs, artisans, producteurs, offices de tourisme ou encore agences de voyages ont eu l’occasion d’échanger directement avec les représentants des différents CSE. Une opportunité rare pour ces structures, souvent éloignées des grands circuits de commercialisation. « Les comités d'entreprise, jusqu'à maintenant, ne connaissaient pas la Corse », explique Karina Goffi, présidente de la commission tourisme à la CCI. « C'est une découverte pour eux, mais c'est une découverte majoritairement pour l'île, c'est-à-dire qu'il y a des gros porteurs qui travaillaient déjà avec les comités d'entreprise, sauf que les petites et moyennes entreprises n'y avaient pas accès. Et là, on s'aperçoit que les CE ne vendent pas que du groupe, mais ils vendent aussi du séjour individuel, et c'est important pour nos établissements. »





Sur les stands, les échanges directs ont « favorisé le contact humain », souvent jugé essentiel par les professionnels corses. « On n'est pas devant un écran, on n'envoie pas une plaquette. On discute avec les gens, on se vend, on partage un moment, on échange et il y a un contact qui se fait. Et là, vous gagnez 100 clients en dix minutes, alors que parfois, il faut un an avant de créer un groupe, pour un tour opérateur par exemple. En plus, on les accueille un 4 novembre sous un grand soleil, et ça montre qu’on peut vendre la Corse à n'importe quel moment de l'année. En fait, on n'a rien à envier à nos îles voisines, et aujourd'hui, il faut prendre la porte qui nous est ouverte. »





Des retombées économiques concrètes pour les entreprises corses





Au-delà de la découverte mutuelle, la Croisière des CSE a aussi constitué une véritable opportunité commerciale pour les professionnels présents. Pour beaucoup de petites et moyennes entreprises corses, peu habituées à accéder à ce type de clientèle, ces rencontres représentent une ouverture directe sur un marché national jusque-là difficile d’accès. « Si vous partez sur un salon sur le continent, ça a un coût énorme. Là, on a plus de 600 CE qui sont arrivés gratuitement pour discuter avec des établissements », souligne Karina Goffi, également présidente de l’UMIH de Corse. « Aujourd'hui l'UMIH était là sur un stand pour proposer l'intégralité de nos adhérents. Et après, ils vont récupérer un fichier avec les adresses : ça veut dire que tout le monde va avoir le potentiel de pouvoir aller accrocher lui-même 600 CE. »





Les discussions ont également permis d’envisager de nouvelles formes de collaboration avec les CE. Plusieurs d’entre eux auraient manifesté leur intérêt pour la création de paniers cadeaux à offrir à leurs salariés pour les fêtes, composés de produits corses. « En offrant des paniers garnis, ça fait plaisir à leurs salariés, et ça nous permet peut-être de vendre du séjour derrière, que ce soit pour les entreprises ou pour les particuliers. La satisfaction est extraordinaire. » Un constat partagé par Philippe Pomonti, gérant de Corsica Colis. « Je suis parti il y a une dizaine d’années avec la Corsica Ferries et la CCI à Lyon et à Marseille, et j’ai encore eu des commandes cette année grâce à ce fichier qui devient quand même obsolète. Là, j’ai pu rencontrer des centaines de personnes, et on va avoir le listing, donc on va pouvoir les suivre. »



Même s’il est « trop tard » pour livrer des paniers garnis pour Noël, il assure avoir « déjà pris contact pour l’année prochaine ». « Maintenant, ils connaissent la société, et je devrais avoir des clients quand même pour l’année prochaine. Et les CE, c'est vraiment ma cible parce que ça permet aux entreprises d'offrir des paniers cadeaux à leurs employés, et ça leur permet aussi de peut-être promouvoir à côté la Corse avec des gens qui reviendront. Ça fait une publicité aussi supplémentaire, c'est extraordinaire. Ce sont des cibles qui coûtent excessivement cher et on a la chance de pouvoir les avoir comme ça. Et puis, vous pouvez avoir les cibles que vous voulez, si vous n'avez pas le contact humain, c'est toujours plus compliqué. Là, ils ont pris le temps de discuter avec nous. C'est vraiment très prometteur. »

