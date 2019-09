"La Corse sombre dans la violence" : le PNC appelle à un sursaut général

Rédigé par La rédaction le Samedi 14 Septembre 2019 à 19:16

Les militants du Partitu di a nazione Corsa, réunis ce vendredi 13 à Corte, ont largement débattu de la situation politique actuelle et arrêté un certain nombre de décisions. Compte tenu du contexte général, et plus précisément du drame qu’a représenté l’assassinat d’un militant nationaliste, le PNC s'inquiète du crescendo de violence que vit l'ile depuis des mois.

"Le constat d’une situation inquiétante a été fait par chacun sans atteindre pour autant l’objectif d’un apaisement - affirment les militants dans un communiqué envoyé à la presse - il est temps de prendre l’exacte mesure du climat général et de trouver les réponses fortes qu’il appelle.".



Le communiqué :



Jeudi 12 septembre 2019, en début de matinée, Massimu Susini a été abattu sur la plage du Peru où se situait son exploitation commerciale.

Au delà du militant nationaliste, c’est encore un homme, jeune et impliqué dans de multiples domaines, qui a été tué sur notre terre.

Le constat d’une situation inquiétante, et même délétère, a été fait par chacun, et depuis de nombreux mois, sans atteindre pour autant l’objectif d’un apaisement et d’une résolution des conflits qui endeuillent, à chaque fois davantage, un peuple tout entier.

D’un incendie l’autre, d’un crime l’autre, nous regardons, faussement impuissants, se dérouler imperturbablement les images d’une île qui sombre dans la confusion et la violence.

Les mots « Démocratie » « Éthique » « Valeurs », tellement galvaudés et inutiles qu’ils provoquent un sentiment de lassitude générale à leur simple évocation, ne nous seront d’aucun secours s’il ne restent que des mots.

Il doit paraitre évident à tous que l’état, qui ne fait même plus confiance à sa police à en croire la presse du jour, a une part déterminante – et historique - de responsabilité dans ce déferlement mortifère.

Bien sûr que les situations et les habitudes de violence, qui ont émaillé notre quotidien depuis des décennies, pour la seule période contemporaine, ne trouveront aucune issue de façon simple et rapide.

Mais devons-nous pour autant nous contenter de designer un tiers responsable, une histoire douloureuse, pour nous sentir en paix avec notre conscience ?

Ne devrions-nous pas, nos élus en tête, inviter à un sursaut général, non par les mots mais par l’exemple, pour éviter que la situation ne se dégrade encore ?

Nous formulerons donc des propositions en amont de la prochaine session de l’Assemblée de Corse, aux fins que nous prenions ensemble l’exacte mesure du climat général, et des réponses fortes qu’il appelle.

