La Corse repasse en alerte orange "Orages, pluie inondation" à partir de 21 heures

Météo France vient de diffuser une vigilance météorologique de niveau orange pour lesparamètres "Orages" et "Pluie inondation" pour un début de phénomène qui devrait débuter ce soir à 21 heures jusqu'au vendredi 19 août, à 10 heures au plus tôt.Les rafales de vent attendues sous les orages de la nuit de jeudi à vendredi devraient être nettement moins violentes que celles observées ce jeudi matin, mais il s’agira d’un événement pluvio-orageux intense bien plus durable.Des orages formés en mer vont affecter une grande partie de la façade occidentale Corse durant toute la nuit de jeudi à vendredi.Sous ces orages, on attend une activité électrique généralisée, de fortes intensités pluvieuses de 40à 60 mm en moins d'une heure, de la grêle, de fortes rafales de vent, de 80 à 100km/h, parfoistoubillonaires ; des trombes marines peuvent être observées sur la frange littorale.Les cumuls de pluies attendus jusqu'à vendredi matin sont de 40 à 70 mm sur une grande moitiéouest, et ponctuellement de 80 à 100 mm, suite aux passages successifs de plusieurs cellulesorageuses. La façade orientale est moins affectée par cet épisode.Les derniers orages devraient évacuer l'île vendredi à la mi-journée.• Éviter, autant que possible, les déplacements,• Ne pas s’engager, à pied ou en voiture, sur une voie immergée,• Ne pas se promener le long des berges de rivières situés à l’aval de barrages,• Respecter les déviations mises en place,• Ne pas s’abriter sous les arbres,• Signaler sans attendre les départs de feux suite à la foudre,• Respecter les consignes données par les services de sécurité,• Ne pas utiliser de téléphone ou de matériel électriques,• Dans les zones inondables, mettre hors d’eau le mobilier et surveiller la montée des eaux,• Ne pas intervenir sur les toitures,• Ranger ou fixer les objets sensibles aux effets du vent,• Ne pas toucher les fils électriques tombés au sol,• Se mettre à l'écoute de la station de radio France Bleu RCFM et France3 Corse Via Stella.Il est conseillé de s’informer de l’évolution de l’épisode : ✔ Soit en appelant le service vigilance météo au 05 67 22 95 00 ✔ Soit en se connectant au site http://vigilance.meteofrance.com