La Corse pleure le pape François

Ce lundi 21 avril 2025 restera gravé dans la mémoire des catholiques du monde entier. Le pape François est mort à l’âge de 88 ans, après une hospitalisation longue entre février et mars pour une bronchite qui l'avait profondément affaibli. Jusqu’à son dernier souffle, l'Église s'est préparée, selon les rites de la Constitution Universi Dominici gregis, à accompagner celui que beaucoup appelaient affectueusement « le pape des pauvres » dans son dernier voyage.



En Corse, l’émotion est immense. À Ajaccio, la cathédrale Sainte-Marie est devenue ce lundi un lieu de recueillement silencieux, traversé par des fidèles venus allumer un cierge ou simplement se recueillir dans la prière. « Le pape François s’est éteint, laissant derrière lui un message fort d’amour, de fraternité et d’humilité. En cette heure de deuil et de recueillement, l’Église universelle se rassemble dans la prière, unie dans la foi et l’espérance.», a indiqué l'Eglise de Corse sur les réseaux sociaux.



Le souvenir d'un dernier voyage en Corse

Pour beaucoup, le lien entre la Corse et François est plus qu’émotionnel : il est personnel. Son dernier voyage apostolique, en décembre 2024, l’avait conduit sur l’île. « J’étais là le 15 décembre et je suis là aujourd’hui, raconte François Albertini, descendu expressément de Corte. C’est important pour nous, pour notre "fede", notre foi. Je ressentais le besoin d'être là, comme beaucoup de Corses aujourd'hui. »



Dans la cathédrale d'Ajaccio, ce lundi matin, l’émotion est palpable. Patricia, qui a vu à la télé la bénédiction pascale du Pape, confie avoir ressenti un choc en apprenant la nouvelle ce matin. « Hier encore, je l'écoutais à la messe. Et aujourd’hui, il est parti. Ça m’a fait quelque chose. J’ai allumé un cierge à la Vierge. C'est comme perdre un membre de notre famille. »



Francesca, quant à elle, a vu dans ce départ un signe personnel : « Ma maman est décédée un 15. Lui, il est venu en Corse le 15 décembre. Aujourd'hui, je ressens beaucoup de peine. C’est une sensation étrange et pleine. »



Une île marquée par l'attachement au pape

Nombreux sont ceux qui se souviennent de ce 15 décembre 2024 comme d’un moment fort, gravé dans leur mémoire. « C’est un symbole qui vient de partir, dit Marie Lucchini. Hier, en écoutant ses mots, je l’ai trouvé affaibli, ça m’a attristée. Mais c’est un beau jour pour partir, le jour de la Résurrection. »

Sébastien et Bruno résument l’état d’esprit de beaucoup : « Pour nous, il restera le pape de la simplicité et de la bienveillance. Un modèle. »



La Corse pleure celui qui, par son dernier voyage, avait tissé un lien indélébile avec l’île. Un lien que ni le temps ni la mort n’effaceront. À Bastia, Nadine, venue se recueillir à l’église Notre-Dame de Lourdes, confie avec émotion : « Sa venue en décembre a été pour nous un moment inoubliable. Il a regardé la Corse avec tant de tendresse, avec tant d’attention. Aujourd’hui, en apprenant sa mort, c’est comme si nous perdions un guide, un père spirituel. Sa simplicité, sa force tranquille, sa proximité avec les gens resteront dans notre mémoire. »

À Calvi, devant Sainte Marie, Maria témoigne aussi, la voix serrée : « Ici, beaucoup l’avaient ressenti comme un signe d’espoir, un appel à la paix intérieure. Sa venue sur notre île, c’était comme un baume pour les cœurs. Maintenant qu’il est parti, nous avons le devoir de garder vivant ce qu’il est venu semer chez nous. Sa visite ne s’effacera jamais, elle appartient à notre histoire. »



À 20 heures, les cloches de la cathédrale Sainte-Marie d'Ajaccio, ainsi que celles de toute l’île, résonneront au rythme de la cicona, en hommage au pape François.

Une communion fraternelle portée par la foi, la mémoire et l’espérance.



Plusieurs célébrations ce lundi en Corse

En Corse, plusieurs célébrations sont prévues pour permettre aux fidèles de rendre hommage au Saint-Père. Des messes seront célébrées à partir de 18h, suivies de veillées de prière dans plusieurs paroisses de l’île.



À 20h, la cathédrale d’Ajaccio accueillera une messe solennelle. Au même moment, les cloches des églises corses résonneront au rythme de la cicona, symbole traditionnel de deuil et de recueillement, marquant ainsi une communion fraternelle avec toute l’Église.