La Corse placée en vigilance orange pour orages violents ce dimanche

Météo-France a placé la Corse en vigilance orange pour un épisode orageux attendu ce dimanche 13 juillet à partir de 9h. Selon les prévisions, ce phénomène, relativement bref, pourrait toutefois s'accompagner de conditions météorologiques violentes.



Des rafales de vent susceptibles de dépasser les 100 km/h sont redoutées sur l’ensemble du territoire, aussi bien sur le littoral qu’en montagne. À ces vents soutenus s’ajouteront de fortes averses localisées, une activité électrique marquée et un risque de chutes de grêle. En mer, d’importantes rafales sont également annoncées autour de l’île. Dans l’après-midi, le risque orageux persistera, particulièrement sur la façade orientale, mais les orages devraient être d’une intensité moindre. En attendant, les autorités appellent à la plus grande vigilance. « Il est fortement recommandé de reporter les activités de plein air et les déplacements non indispensables durant toute la durée de l’alerte », rappelle la préfecture, soulignant les dangers spécifiques associés à ce type de phénomène.



Outre les impacts directs de la foudre, qui peut provoquer des départs de feu, les orages violents sont aussi susceptibles d’engendrer des crues-éclairs, notamment dans les vallées de montagne. Ces épisodes peuvent survenir de manière soudaine, même en aval, et représenter un risque important pour les personnes et les biens.



La vigilance orange reste active jusqu’en fin d’après-midi, sauf évolution contraire du bulletin de Météo-France.