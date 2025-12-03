La Corse placée en vigilance jaunes "orages"

Météo France a placé la Corse en vigilance jaune "orages" à partir de 15 heures ce mercredi. La mesure concerne les deux départements et restera active jusqu’à jeudi matin 6 heures.
En Corse-du-Sud, la matinée a débuté sous un ciel couvert avec des premières pluies. « En cours de matinée, des éclaircies se développent, entrecoupées d'averses. L'après-midi, le temps reste instable, avec un risquePublier d'orage sur le sud-ouest du département et l'extrême sud. La limite pluie-neige s'élève de 1600 mètres, au petit matin, jusqu'au-dessus de 1850 mètres », indique Météo France en ajoutant que jusqu’à 20 millimètres de pluie sont attendus dans la région de Porto-Vecchio.
En Haute-Corse, la journée est dominée par un temps gris. Les précipitations, d’abord localisées sur le relief, doivent se généraliser en fin de matinée avant de se maintenir jusqu’au soir. La limite pluie-neige, proche de 1 550 m en début de journée, remonte progressivement vers 1 800 m. Sur la Plaine orientale, les cumuls prévus avoisinent les 15 mm.
En Corse-du-Sud, la matinée a débuté sous un ciel couvert avec des premières pluies. « En cours de matinée, des éclaircies se développent, entrecoupées d'averses. L'après-midi, le temps reste instable, avec un risquePublier d'orage sur le sud-ouest du département et l'extrême sud. La limite pluie-neige s'élève de 1600 mètres, au petit matin, jusqu'au-dessus de 1850 mètres », indique Météo France en ajoutant que jusqu’à 20 millimètres de pluie sont attendus dans la région de Porto-Vecchio.
En Haute-Corse, la journée est dominée par un temps gris. Les précipitations, d’abord localisées sur le relief, doivent se généraliser en fin de matinée avant de se maintenir jusqu’au soir. La limite pluie-neige, proche de 1 550 m en début de journée, remonte progressivement vers 1 800 m. Sur la Plaine orientale, les cumuls prévus avoisinent les 15 mm.
-
Alzi : une maison en flammes en pleine nuit, trois habitants évacués
-
Chambre d’agriculture : Un premier bilan de mandature avec des avancées et des inquiétudes
-
Marie-Hélène Lecenne quitte l’ARS de Corse, Christelle Boucher-Dubos lui succède
-
Grève des bus de Muvistrada : la CAPA réagit et condamne
-
A màghjina - Ponte-Novu, locu di memoria è di bellezza eterna