La Corse placée en vigilance jaunes "orages"

La rédaction le Mercredi 3 Décembre 2025 à 10:03

Les services de Méteo France ont émis un avis de vigilance jaunes "orages" pour ce mercredi 3 décembre à partir de 15h. Les deux départements sont concernés par ce dispositif qui doit rester en vigueur jusqu’à au moins jeudi matin à 6 heures.



Météo France a placé la Corse en vigilance jaune "orages" à partir de 15 heures ce mercredi. La mesure concerne les deux départements et restera active jusqu’à jeudi matin 6 heures.
 
En Corse-du-Sud, la matinée a débuté sous un ciel couvert avec des premières pluies. « En cours de matinée, des éclaircies se développent, entrecoupées d'averses. L'après-midi, le temps reste instable, avec un risquePublier  d'orage sur le sud-ouest du département et l'extrême sud. La limite pluie-neige s'élève de 1600 mètres, au petit matin, jusqu'au-dessus de 1850 mètres », indique Météo France en ajoutant que jusqu’à 20 millimètres de pluie sont attendus dans la région de Porto-Vecchio.
 
En Haute-Corse, la journée est dominée par un temps gris. Les précipitations, d’abord localisées sur le relief, doivent se généraliser en fin de matinée avant de se maintenir jusqu’au soir. La limite pluie-neige, proche de 1 550 m en début de journée, remonte progressivement vers 1 800 m. Sur la Plaine orientale, les cumuls prévus avoisinent les 15 mm.




