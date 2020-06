La Corse placée en vigilance jaune pour fortes pluies et orages

Le temps est très nuageux et parfois agité ce mercredi en Corse où sur l'ouest de l'ile les orages peuvent être forts, accompagnés de grêle, de beaucoup d'éclairs et de fortes pluies. Pour cette raison Météo France a placé les deux départements en vigilance jaune jusqu'à 18 heures.

Ce mercredi est en effet la journée la plus perturbée de la semaine. Le temps sera gris avec des averses dès le lever du jour sur toute l’île. Ces averses prendront un caractère orageux dans l’après midi. Persistance d’un bon petit libecciu dans la Cap Corse et en Balagne. Vent plutôt faible ailleurs. Températures maximales en baisse, bien en dessous des normales : comprises entre 15 à 21 degrés.