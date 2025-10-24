La Corse fête les spores

Premières cueillettes, samedi 25 et dimanche 26 octobre, de 9 à 18 heures, à la salle polyvalente de Lupino à la maison des quartiers sud à Bastia.

Durant ces deux jours la Société mycologique des Pieve de la Haute-Corse, les Amis des champignons et de la nature, présidée par Joseph Puccini, proposera son exposition annuelle.

« Notre société mycologique est une association de type de loi, 1901 à but non lucratif, créé en 1993 » souligne Ange Raffali, secrétaire . « Elle a un rôle d'information, de développement et de recherche sur les champignons en général et de Corse, en particulier. Notre but est de transmettre un patrimoine et un savoir aux jeunes générations et au-delà protéger les espèces ».





L'association mène une politique pour l'établissement d'une flore crypto de la région ou de nombreuses espèces restent encore à découvrir ou répertorier. Elle participe également à l'inventaire national avec les autres sociétés corses. « Notre association a également un rôle de mise en garde et de prévention des dangers liés à la consommation des champignons, toxicité et pollution. Nos activités s'adressent à tout public, mais on souhaite les intensifier auprès des jeunes par des expositions dans les écoles et les collèges. Des animations et des sorties sont programmées selon un calendrier, toutes les semaines de septembre à décembre ».



Point d'orgue des animations, cette exposition annuelle qui accueille tous les ans plus de 500 visiteurs sur deux jours. Elle se tiendra samedi 25 et dimanche 26 octobre à la salle polyvalente de Lupino à la maison des quartiers sud.

Les visiteurs découvriront les différentes espèces et pourront amener leur récolte pour la faire examiner et identifier par des spécialistes.

D’autres expositions sont prévues sur notre île à L’Île Rousse : 8 et 9 novembre avec l’ Association Mycologique Balagne-Corte (Salle du Spaziu de la mairie de l’Île-Rousse), à Trova les 15 et 16 novembre par la Société Mycologique et Botanique d’Ajaccio.et à Porto Vecchio les 22 et 23 novembre avec la Société Mycologique de Porto-Vecchio « U Muchjinu » à la salle polyvalente.



Les partenaires de cette opération sont la Collectivité de Corse, la mairie de Bastia, le Conservatoire botanique de Corse, les sociétés mycologiques de Porto-Vecchio, d'Ajaccio et de L'Île-Rousse.

