La Corse exclue du bouclier tarifaire annoncé par TotalEnergies ? Oui, pour le moment

Mercredi dernier, lors d’une intervention au journal télévisé de TF1, le patron de TotalEnergies, Patrick Pouyanné, a certifié que le prix du carburant serait bloqué à 1,99 euro à compter du 1er mars, et ce, jusqu’à la fin de l’année. En pleine période inflationniste, toutes les remises sont les bienvenues. Alors forcément, celle-ci a fait grand bruit. Mais en début de semaine, le collectif « Agissons contre la cherté des carburants en Corse » a émis un bémol, s’inquiétant que ce bouclier tarifaire ne soit pas appliqué sur l’île.



En effet, l’offre proposée par le groupe TotalEnergies concerne les carburants les moins chers, à savoir le diesel premier B7, le diesel premier B10, le SP95-E10, le SP95-E5, et le superéthanol E85. Or, aucun n’est disponible dans les stations de l’île. « Je pense que la logique de Total, c’est que ceux qui achètent des carburants haut de gamme n’ont pas besoin de la remise », analyse Frédéric Poletti, porte-parole du collectif cité plus haut. « Mais en Corse, il y a eu un choix délibéré des trois compagnies pétrolières de ne distribuer que du carburant additivé. Par exemple, le SP95 Excellium de Total, il n’existe pas sur le continent. »



Face à cette situation, une question s’impose : la Corse sera-t-elle la seule région exclue de cette remise ? Pour le moment, c’est bien le cas, mais une solution n’est pas à exclure.