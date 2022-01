La Corse est la seule région de France métropolitaine épargnée par la grippe

Fièvre, courbatures, maux de tête... : si avant l'arrivée du Covid ces symptômes étaient synonyme de la grippe, ils peuvent aujourd'hui plonger le malade dans le doute. La fatigue, les fortes températures et les douleurs musculaires sont en effet, aussi, les symptômes les plus fréquents chez les personnes contaminées par le variant Omicron qui depuis plusieurs semaines, contribue à l'envol du nombre de cas positifs au coronavirus en France.Mais les données publiées sur le site de Santé Publique France ne laissent aucun doute : la grippe saisonnière a, pour l'instant, épargnée l'ile.Avec un taux d'incidence de 32 passages aux urgence pour 10 000 habitants et aucune hospitalisation dans les 2 premières semaines de l'année, la Corse fait clairement figure d'exception au moment où toute la France métropolitaine est en rouge.Selon l'agence sanitaire Santé publique France, depuis le mois de novembre, 22 personnes sont mortes en France de ce virus, "2 enfants de moins de 15 ans, 12 personnes âgées de 15-64 ans et 8 âgées de 65 ans et plus. 244 cas graves de grippe ont été signalés" et admis en réanimation. (Selon les mêmes sources les trois quarts présentaient des facteurs de risque, âge supérieur à 65 ans, maladies chroniques comme le diabète ou une insuffisance cardiaque et respiratoire...)Chaque année, la grippe touche 2 à 6 millions de personnes en France et fait 10 000 morts en moyenne, selon les chiffres officiels. Au niveau mondial, le nombre de morts annuel est estimé par l'Organisation mondiale de la santé (OMS) entre 290 000 et 650 000.