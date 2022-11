La Corse est-elle touchée par les ruptures de stock en grande surface ?

Les raisons sont en fait multiples et liées au divers contextes : politique au travers de la guerre, économique via l'inflation mais aussi environnemental, au regard des épisodes récurrents de sécheresse notamment. C'est justement ce dernier point qui explique les problèmes de moutarde : la canicule au Canada a induit une baisse de 30% de la production de graines. "Après, quelle est la part de pénurie générale et celle d'une mauvaise organisation entre les magasins et les centrales d'achat ? Il est difficile de faire le point aujourd'hui", s'interroge Dany Bergeot.



En s'additionnant, les difficultés complexifient effectivement la logistique des grandes enseignes. "On peut se retrouver une semaine sans moutarde et une avec, mais c'est vraiment indépendant de notre volonté, répond Antoine Guillermin. Faisant partie du groupe E.Leclerc, ce sont les centrales qui arrivent à avoir un certain volume de produit et les redispatchent de façon équitable par rapport au chiffre d'affaire. Donc on ne reçoit de la moutarde que quand la centrale arrive à en avoir et en envoyer dans tous les magasins."



Parfois aussi, la grande distribution est impactée par les problèmes rencontrés par les marques elles-mêmes. "A un moment donné, il y a eu des ruptures sur les pâtes puisque les entreprises avaient des soucis d'emballage : elles n'arrivaient pas à se fournir en carton, se remémore Antoine Guillermin. On recevait alors des flux poussés, des volumes plus faibles que d'habitude négociés par la centrale."



Depuis début 2022, ces ruptures en cascade représentent un manque à gagner de 3,5 milliards d'euros pour les super et hypermarchés français. Un chiffre qui devrait, selon NielsenIQ, avoisiner les 4,4 milliards à la fin de l'année.