La Corse est désormais reliée au Portugal avec un vol direct vers Porto

Le temps où la Corse n’était reliée qu’au continent est bien révolu. Depuis quelques années, Air Corsica multiplie les destinations européennes. Après Bruxelles et Londres, la compagnie aérienne corse propose de rejoindre le Portugal en vol direct vers Porto. Une initiative née de la volonté d’élargir l’offre mais aussi basée sur l’écoute des besoins locaux.

« Il y a une grande communauté portugaise en Corse,explique Philippe Dandrieux, président du directoire d’Air Corsica. Par ailleurs il y a aussi le flux des travailleurs en BTP. On recense 12000 sièges vendus sur notre période de test. Nous avons commencé avec des offres de week-end, nous avons ensuite étendu au printemps et à l’été. Nous envisageons d’annualiser notre offre progressivement en fonction de la demande ».



Si les familles portugaises sont nombreuses à voyager dans les deux sens, les corses répondent présents également. La compagnie aérienne confirme que la population insulaire aime les voyages et demeure au rendez vous sur les nouvelles offres de destinations, y compris via les agences de voyage locales. Du côté de la CCI, le Président Paul Marcaggi salue l’ouverture de ces nouvelles lignes. « Ces nouveaux vols directs ouvrent de nouvelles et nombreuses perspectives de développement pour la Corse. Commerçant moi-même je me rends compte au quotidien des retombées que cela apporte pour Ajaccio et plus largement pour l’île. Par ailleurs, la CCI a acté via une convention avec la CdC que la Chambre pouvait être force de proposition quant au nouveaux marchés envisagés à tester et à développer. Nous allons donc travailler en concertation avec les transports afin d’amorcer une réflexion globale sur de nouvelles perspectives ».

Après la Belgique et l’Angleterre, le Portugal vient compléter les destinations d’Air Corsica tant pour les corses que pour étendre l’offre touristique.