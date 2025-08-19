La Corse en vigilance jaune pour orages ce mardi

Météo-France a placé l’ensemble de la Corse en vigilance jaune pour le phénomène « orages » ce mardi 19 août. L’alerte court de midi à 19 heures au moins. Selon les prévisions, des foyers orageux doivent se développer dès la mi-journée sur les reliefs, avec des précipitations pouvant atteindre 40 à 60 mm en une à trois heures. Ces orages devraient s’accompagner d’une activité électrique marquée et, par endroits, de grêle. Le secteur de l’Alta Rocca est identifié comme le plus exposé. Pour la journée du mercredi 20 août, Météo-France anticipe un nouvel épisode, d’intensité équivalente voire plus marqué, qui pourrait cette fois concerner les zones côtières de la façade orientale.



Recommandations de prudence

La préfecture de Corse-du-Sud invite la population à la plus grande vigilance. Les habitants sont appelés à suivre régulièrement l’évolution des bulletins météo et à limiter leurs déplacements. Les autorités conseillent d’éviter les zones inondables et de ne pas stationner de véhicules à proximité des cours d’eau.



Pour les gestionnaires de campings et les professionnels d’activités en extérieur, il est demandé de renforcer la surveillance, de prévenir les visiteurs des consignes de sécurité et d’anticiper d’éventuelles réactions rapides des rivières. Les maires et responsables locaux sont également appelés à se tenir prêts à faire face à d’éventuels incidents liés aux intempéries.

