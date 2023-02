La Corse en vedette au salon de l’agriculture à Paris

Dans la foule amassée devant le village corse, Pauline, 86 ans se faufile lentement avec son déambulateur vers le stand des vins. Ici, tous les exposants la connaissent. Il n’y a pas une année où elle ne s’est pas rendue au salon de l’agriculture. La dame originaire d’Orto et de Guagno, deux villages du sud de l’lle de Beauté, vient d’abord pour voir les bêtes, mais aussi, pour y retrouver « l’ambiance du village » : « J’ai fait beaucoup de rencontres au salon, certaines personnes sont même devenues des amies ». Tout le monde l'admet : Pauline est la doyenne du village.



Comme elle, plusieurs milliers de visiteurs ont afflué dans le village corse depuis l’ouverture du salon de l’agriculture ce samedi 25 février. Ils y retrouvent sur 5 000 mètres carrés dédiés à l'Ile-de-Beauté, 70 producteurs de charcuterie, vins, bières artisanales, miels, confitures, produits cosmétiques- qui ont fait le déplacement pour mettre à l’honneur le travail et le savoir-faire corse. Parmi eux, un père et son fils Antoine et Stefanu Orsini, producteurs de fromages à Prunelli-di-Casacconi qui depuis dix ans proposent sur le salon des migliaccioli. « Il y a beaucoup de personnes qui ne connaissent pas alors on leur explique comment c’est fabriqué, ils goûtent… c’est un moment de partage », assure Antoine qui l’avoue aussi : « monter à Paris pour le salon c’est un peu des vacances en travaillant ».



Non loin de leur stand, Jean-Dominique Franchi expose fièrement sa farine de châtaigne médaillée à la foire de Boccognano. C’est son quatrième salon de l’agriculture et sûrement pas son dernier. « On ne vient pas ici pour des retombées économiques, mais plutôt pour faire connaître nos produits authentiques, qualitatifs et faits avec amour. En fait, c’est surtout un moment d’échange », explique-t-il.



Ambiance festive et conviviale

Ce dimanche 26 février, le village corse porte bien son nom. Comme une place de village lors d'un bal d'été, Corses venus exprès pour l'évènement, diaspora et continentaux se rassemblent autour d'un verre de vin, d'une assiette de charcuterie et d'un sandwich au veau en dansant sur le célèbre titre « Mi ne vogu » joué par le groupe Boca di ghjuventù. C'est d'ailleurs pour l'ambiance festive et conviviale qu'un groupe d'amis du Sud-Ouest habitué du salon ne loupe jamais le village corse. « Ici on sait qu'il y a toujours du bon vin, de la musique, de la bonne charcuterie... c'est une valeur sûre ! », lancent Lucas et Paul, 25 ans en attendant leur tour pour les côtelettes d'agneau de lait.



Ce n'est pas Mathieu, Dumè et Antoine qui diront le contraire. Cela fait deux jours que les amis de Balagne n'ont pas quitté le salon et ne se lassent pas de cette forte odeur de veau grillé. Le premier, a fait le déplacement exprès pour des raisons simples : « Ici on boit, on chante, on rigole et pourquoi pas, on essaie de trouver une copine ». Le second, fournisseur en fourrage, est venu pour le travail et en a profité pour passer du temps avec Antoine qui, lui, fait ses études dans la capitale depuis 2 ans. « Cela fait un peu plus d'un mois que je ne suis pas rentré en Corse, alors ça fait du bien de voir des têtes que je connais», avoue-t-il.



Tout au long de la semaine et ce jusqu'à la fermeture du salon le 5 mars, au village corse, les visiteurs pourront s'évader le temps de quelques bouchées de quelques-unes de nos meilleures saveurs. Un bon moyen, pourquoi pas, de patienter jusqu'aux prochaines vacances pour en découvrir plus sur l'Ile-de-Beauté.