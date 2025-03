La Corse confinée : retour sur des images qui ont marqué l’histoire

Des contrôles stricts, des rues sous surveillance

À Bastia, Ajaccio, Corte et jusqu’aux zones rurales, policiers et gendarmes s’assurent du respect des nouvelles règles. Aux ronds-points, aux entrées des villes, sur les axes principaux, les attestations sont systématiquement vérifiées. En une journée, plusieurs centaines d’amendes sont dressées. "On avait l’impression d’être en état de siège", se souvient un automobiliste verbalisé à Bastia pour absence d’attestation. Seules quelques raisons permettent de sortir : achats de première nécessité, consultations médicales, assistance à des personnes vulnérables, obligations professionnelles pour ceux dont l’activité ne peut être exercée à domicile et une heure d’exercice physique quotidienne, limitée à un rayon d’un kilomètre autour du domicile.