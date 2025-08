La Corse, championne de France des cartes postales

Face aux innovations et aux nouvelles tendances, la carte postale ne plie pas. « Elle se réinvente » souligne-t-on chez Fizzer, qui avec plus de 3 millions de cartes envoyées chaque année, possède des statistiques très représentatives de cette pratique chez les Français. Et face au tout-numérique, la carte postale résiste : 4% de hausse par an au niveau mondial. Une pratique séduit particulièrement la nouvelle génération : l’envoi de cartes postales personnalisées, illustrées de ses propres photos. Les cartes personnalisées sont ensuite imprimées, timbrées et envoyées par Fizzer. Outre le site web, l’application Fizzer permet en quelques clics d’envoyer ses cartes postales. Selon des études françaises, les cartes postales manuscrites suscitent des émotions bien plus fortes que les messages numériques, génèrent 2 fois plus d’émotions qu’un e-mail et sont 3 fois plus appréciées par les jeunes. Autre procédé qui dope l’envoi de cartes postales : l’IA. Des passionnés l’utilisent pour animer des décors de cartes postales anciennes, à travers de courtes vidéos comme ICI Bastia. « Ne jetez pas si vite les vieilles cartes postales poussiéreuses de la Corse d’antan ! » souligne Fizzer « Car au-delà de la valeur sentimentale, certaines, très anciennes et rares, sont recherchées par les collectionneurs. Une série complète de cartes du Bauhaus, par exemple, a été vendue pour 125 000 euros aux enchères ».L'an dernier la Corse était déjà arrivée 1région d'envoi de cartes postales Fizzer avec près de 10 000 cartes postales aux couleurs de la Corse envoyées entre le 01/06/2024 et le 31/08/2024.« Cette année encore, selon les données récentes du mois de juillet 2025 sur l’application Fizzer, la Corse arrive largement en tête, suivie de la Bretagne puis de la Nouvelle Aquitaine, les envois de designs Corse représentant 20% des envois de la collection régions de France ! » souligne Claire Lambert, responsable de la communauté des utilisateurs chez Fizzer. « Nous proposons 23 designs au couleur de la Corse, sur des thèmes variés : Corse en général ou par localisation : Lavezzi, Bonifacio, Bastia, Calvi, Ajaccio, Corte… etc ».