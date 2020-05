La Corse brille au concours photo de la SNSM

Tony Viacara, un photographe bastiais de 49 ans, plongeur, sauveteur bénévole à la SNSM, grand gagnant de ce concours dans 3 catégories sur 8 : Paysages sous marins, Faune sous marine et Créativité (voir diaporama), en classant 13 photos dans les Top 5.

Christophe Allemand, 54 ans, un plongeur professionnel de Brandu, sauveteur bénévole à la SNSM de Bastia, qui remporte la catégorie Bateaux (voir diaporama).

«Nous avons reçu près de 500 photos » souligne Stéphane Lucchini, le Patron de la SNSM 132 de Bastia et membre du jury. « Nous avons été aidés par la SNSM au niveau national, via son service de communication ».Ce concours comprenait 8 catégories : bateaux et objets de mer (navires, balises, ...), paysages sous-marins (fonds, épaves, ...), paysages marins et littoraux (côtes, bâtiments, ...), portraits de gens de mer (marins civils ou militaires, pêcheurs, secouristes, ...), faune sauvage sous-marine (poissons, mammifères, ...), faune sauvage marine (oiseaux, ...), créativité inspirée par la mer (thème libre, innovation, ...), SNSMEt le résultat a tenu ses promesses avec des photos superbes dont celles des lauréats et parmi ceux-ci 2 bastiais.Pascale Pandolfi de Pietranera et Dumé Natali, de Biguglia, deux autres photographes insulaires ont quant à eux été finalistes dans la catégorie Bateaux et Paysages littoraux.«Je suis issu d’une grande famille de pêcheur à Bastia et la mer et la photo sont mes passions » souligne Tony Viacara. «Mon père était avant moi bénévole à la SNSM et à sa mort il y a 4 ans, j’ai repris le flambeau. Pour moi c’était une évidence, un hommage, l’honorer. En ce qui concerne les photos que je réalise elles requierent un matériel adapté car la photo sous-marine est bien différente de la photo terrestre. La photo de l’épave, un chalutier, je l’avais réalisée à l’Île Maurice. La photo de la méduse m’a demandé une technique bien spéciale et enfin j’ai pu réaliser celle de la danseuse grâce au club Acqua Synchro Bastia et je tiens à l’en remercier ».« La SNSM Bastia est la plus ancienne de Corse et a été créée voila plus de 150 ans » explique Stéphane Lucchini, le patron de la station. «Nous étions basés au Vieux-Port mais pour des raisons pratiques, notamment les travaux qui y sont effectués, nous nous sommes déplacés à Port Toga où le maire Michel Rossi a mis à notre disposition des locaux. Nous comptons environ 30 bénévoles actifs dans l’équipe où règne une très bonne ambiance. Notre vedette, une V1, est ancienne, mais nous la maintenons en service en l’entretenant régulièrement que ce soit au niveau de l’informatique, de la mécanique, de la partie électrique, du confort. En moyenne nous effectuons une dizaine d’opérations de sauvetage par an. Ces opérations, le plus souvent en début de saison, sont liées à des problèmes météo, mécaniques ou d’imprudences. On effectue aussi régulièrement des sorties d’entrainement et de formation».