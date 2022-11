La Corse a célébré le 104e anniversaire de l'Armistice du 11-Novembre

Ce sont plus de cent personnes qui ont assisté, ce vendredi 11 novembre 2022, aux différentes célébrations du 104e anniversaire de l‘armistice a eu à Bastia.











En Balagne

Le 11 novembre a aussi été célébré en Balagne dans les villages de Lama, Urtaca Novella et Pietralba qui ont organisé des cérémonies en présence du président des Anciens Combattants Achille Ori. Les maires des 4 communes ont rendu hommage aux combattants de toutes les guerres en déposant une gerbe devant le monument aux morts. Plusieurs dizaines de personnes ont assisté aux cérémonies dans chaque village. "Les combattants veulent porter à travers le devoir de mémoire un message pour un monde plus juste plus fraternel et en paix." explique Achille Ori.