La Collectivité de Corse réforme son administration pour la rendre plus performante

C’était une promesse du président de l’Exécutif faite au lendemain des élections législatives anticipées de juin 2024 et réitérée à l’Assemblée de Corse en décembre de la même année. C’est désormais chose faite ! La réforme de l’administration et le nouvel organigramme des services de la Collectivité de Corse (CdC), qui ont été présentés lors de la session du 26 juin, ont l’ambition de marquer « une nouvelle étape », d’impulser « une nouvelle dynamique » de l’institution pour « la rendre plus performante », améliorer son action, sa réactivité et son efficacité en étant mieux « à l’écoute des citoyens et des acteurs publics et privés », explique le président de l’Exécutif, Gilles Simeoni. Elle doit « permettre à la Corse de faire face avec succès aux mutations et défis auxquels elle se trouve aujourd’hui confrontée ». D’où la mise en place d’une administration « resserrée, renforcée autour de ses politiques publiques et développant sa vision stratégique et prospective ».



Les carences d’une fusion

Cette mue s’est avérée indispensable après la fusion avec les deux départements en janvier 2018 et les critiques récurrentes sur les carences et les dysfonctionnements de certains services. Le souci, alors, était de réussir la fusion et d’intégrer les effectifs des trois collectivités, même si reconnait Gilles Simeoni, « La fusion a induit un certain nombre de difficultés. Il a fallu hiérarchiser les priorités. L’organisation, qui a été retenue, n’était pas optimale, elle a généré des frustrations, des insuffisances, également des doublons sur certaines missions et la vacance de postes jugés stratégiques ». On parlait d’organigramme gruyère. Un autre reproche fait à la Collectivité était de fonctionner en silo, c’est-à-dire des services qui travaillent de manière cloisonnée, sans interaction entre eux. « Derrière cette analyse, il y a les problématiques que nous avons rencontrés au quotidien, qui nous sont remontées, tantôt des agents, tantôt des élus, tantôt des citoyens. Il y a le besoin d’avoir une institution plus souple, plus réactive, plus opérationnelle. D’un point de vue politique, il y a la volonté de renforcer notre institution et de lui permettre de jouer pleinement son rôle ». Il fallait, donc, repenser l’organigramme afin de simplifier l’organisation, d’améliorer son fonctionnement, de faciliter la mise en œuvre et l’évaluation des politiques, et « d’assurer une meilleure lisibilité de l’action publique et de ses priorités ».



Des droits et des devoirs

Le président de l’Exécutif prévient cependant que le projet présenté « ne répond pas en totalité à ce monde idéal. Il a fallu tenir compte de la réalité institutionnelle, humaine et d’un certain nombre de dysfonctionnements pour contribuer à les résoudre ». Au plan interne, le redéploiement des personnels répond à la nécessité de mieux les impliquer, les responsabiliser, de développer de nouvelles compétences en matière d’expertise et d’ingénierie. « La fusion a été source de frustrations pour certains agents, qui ont pu considérer que leurs compétences n’avaient pas été identifiées à leur juste niveau, et qui se sont sentis et vécus comme les « oubliés », voire les « exclus » de la fusion ». L’idée est de « donner un sens plus affirmé à l’action collective et au travail ». Le président Simeoni martèle qu’il est très attaché à la dialectique des droits et des devoirs. « Il y a des agents qui sont fiers de servir l’institution et qui ont la volonté de le faire le mieux possible. Raison de plus pour qu’il n’y ait pas de tricheurs dans les rangs et qu’il n’y ait pas de gens qui n’assument pas les responsabilités qui sont les leurs, quelque soit leur place dans la hiérarchie ! ». Il ajoute que les agents de la CdC sont les mieux rémunérés de la fonction territoriale française et que le système social est le plus protecteur de France. « Nous l’assumons. Cela nous est reproché par la Chambre régionale des comptes de Corse. Je veux que les personnels aient conscience que c’est un privilège de servir l’institution de Corse et donc la Corse ».