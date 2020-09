La Collectivité de Corse lance Corsica Orientazione

À la veille de la rentrée scolaire, la Collectivité de Corse lance sa plateforme dédiée à l’orientation, Corsica orientazione. « Ugnunu pò truvà a so strada », c’est le slogan de ce nouveau site internet bilingue, fruit de 18 mois de travail mené par Josepha Giacometti-Piredda, Conseillère exécutive en charge de la culture, du patrimoine, de l’éducation, de l’enseignement supérieur et de la recherche et ses équipes.



« Aujourd’hui, ce n’est pas uniquement la présentation d’un site mais aussi d’une politique » indique t-elle. En effet, l’orientation est une compétence de la Collectivité de Corse : « Nous devons coordonner la politique et les acteurs » explique la Conseillère exécutive. Pour ce faire, la Collectivité a donc mis en place un service public territorial de l’orientation (SPTO).



« Il s’agit d’orientation initiale mais aussi tout au long de la vie ». En effet, Corsica Orientazione s’adresse aux jeunes à la recherche d’une orientation scolaire, mais également aux demandeurs d’emploi ou aux salariés en quête d’une reconversion professionnelle. Au total, ce sont plus de 5 000 formations et 800 métiers qui leur sont proposés, à travers trois types de recherche : par structure de conseil, par métier ou par formation.



De l’actualité aux fiches métiers en passant par les dispositifs d’aides financières, la plateforme se veut exhaustive afin de « susciter des envies et de faire découvrir des métiers et des possibilités de formations » indique Josepha Giacometti-Piredda. Mais pas seulement : « L’objectif n’était pas uniquement de faire apparaître l’ensemble des formations disponibles mais aussi de les faire matcher avec les données sociologiques et économiques ». Un outil évolutif qui a donc vocation a être enrichi avec le temps pour coller au mieux à la réalité du territoire.



« Ce site est une possibilité d’avoir accès de chez soi à l’ensemble des informations » résume la Conseillère exécutive. Un atout qui, en période de crise sanitaire, n’est pas négligeable. Néanmoins, pour ceux qui pourrait regretter le contact humain, un numéro vert entrera prochainement en fonction.

À terme, le dispositif devrait également se doter d’une application, afin de toucher un public le plus large possible.