La CGT de Haute-Corse appelle à manifester dans le cadre de la journée nationale d’action de la santé le mardi 16 juin

La CGT de Haute Corse souhaite également faire de ce rassemblement, une journée de remerciement à l’ensemble des personnes qui ont été les premiers de cordée lors du confinement : les soignants, les aides à domicile, les caissières, les employés de la collecte des déchets, les EPHAD, les personnels de l’énergie, entre autres, qui ont par leur professionnalisme, leur dévouement, fait preuve de courage et ont permis à la population de mieux vivre le confinement. « Qui ont malgré les manques de moyens matériels permis que les services fonctionnent le mieux possible et cela sans compter leurs efforts et leurs temps » souligne Charles Casabianca, du bureau de l’UD CGT de Haute-Corse «Ce 16 juin doit être le début du jour d’après. Le début d’une mobilisation dans la mise en place d’une revalorisation des salaires, des conditions de travail, des primes, de la lutte contre la précarité et la vie chère. Des jours nouveaux et meilleurs sont à conquérir pour tous. La vie ne doit pas s’adapter au travail mais plutôt le travail à la vie. Le 16 juin nous devons participer et crier notre colère pour obtenir un monde meilleur et solidaire pour tous ».