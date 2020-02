La Balagne, premier acteur corse de la transition écologique

C'est le premier Contrat de transition écologique signé en Corse.

Cette signature du Contrat de Transition Écologique du Pole d'Équilibre Territotial et Rural (PETR) du Pays de Balagne a eu lieu ce vendredi 7 février 2020 à 10 heures à la Bellevilloise dans le 20ème arrondissement de Paris lors du premier salon "l'écologie dans nos territoires", en présence d' Élisabeth Borne, Ministre de la Transition écologique et solidaire, Emmanuelle Wargon, Secrétaire d'État auprès de la ministre de la Transition écologique et solidaire, Florent Farge, Sous-préfet de Calvi, Jean-Marie Seité, président du PETR Pays de Balagne...



Rappelons que PETR du Pays de Balagne, avec le soutien des deux Communautés de Communes de Balagne, a déposé, le 27 mai 2019, sa candidature à l'élaboration d'un Contrat de Transition Écologique sur les thèmes de l’énergie et des ressources locales. Le 9 juillet 2019 à Paris, Madame Emmanuelle Wargon, secrétaire d’État auprès du ministre d’État, ministre de la transition écologique et solidaire, a annoncé que le PETR du Pays de Balagne faisait partie des 61 lauréats nationaux.

Le Contrat de Transition Écologique est un contrat entre un EPCI et l’État, qui fixe les grands objectifs et engagements en matière de transition écologique sur un territoire. Il est un outil au service des projets portés par les collectivités, les citoyens, les associations et les entreprises.