La 4ème édition des Assises de la montagne corse se déroulera à Quenza

En préambule, Jean-Félix Acquaviva a tenu a faire l’historique de ce Comité des massifs. «Les comités des massifs ont été créés en 1985 sous l’autorité de l’Etat mais en Corse rien n’a été fait. En 2002, ils ont été pris en charge par les Collecitvités locales, mais en Corse rien n’a été fait. C’est la Collectivité actuelle qui a réactivé ce comité et depuis 2017 nous avons pu investir près de 30 millions d’euros en faveur des territoires de l’intérieur et de la montagne dans le cadre d’un SADPM, Schéma d’Aménagement, de Développement et de Protection de la Montagne, d’une durée de 7 ans. Le bilan est aujourd’hui satisfaisant en terme de programmation ». En même temps que la réactivation de ce comité, ont été créées des Assises de la montagne. Après 3 édition dans le Niolu, Bastelica et Chisa, la version 2020 aura lieu à Quenza.«Ce rendez-vous annuel a pour objectif de réunir acteurs, élus, partenaires et associations dans le but de débattre sur plusieurs thématiques » explique encore JF Acquaviva. « C’est l’occasion de réflexions pour mieux agir. Des réflexions ciblées et adaptées comme le développement et la revitalisation de l’intérieur, la surfréquentation, la meilleure gestion des sites ».Pour François Sargentini, on est entré aujourd’hui dans une phase de fonctionnement avec pour objectif de prendre en compte le développement de la montagne. «Le monde d’aujourd’hui est différent. Il y a un fort développement touristique et donc une part économique importante. Cependant cela crée des problèmes sur des sites majeurs comme le GR20, Bavella ou la Haute-Vallée de la Restonica où il y a une forte fréquentation. A titre d’exemple, le lac de Melo accueille jusqu’à 1000 visiteurs par jour en été. Pas question bien sûr de restriction mais on se doit d’organiser des visites, baliser les sites pour éviter toute dégradation. Avec l’Agence du tourisme et le Parc, on étudie des solutions pour protéger l’environnement. C’est un travail de longue haleine car la situation est difficile dans l’intérieur »A l’ordre du jour donc la politique de cohésion. «Marie-Antoinette Maupertuis, notre conseillère exécutive, y présentera les travaux qu’elle mène dans le cadre de la préparation de la future politique de cohésion post Brexit en défendant le caractère contraint du territoire insulaire et les orientations préconisées par la commission européenne face aux enjeux spécifiques de la Corse » souligne JF Acquaviva.« Lors du comité de massif d’Erbaghjolu de juillet 2018, un groupe de travail avait été créé en vue de construire une charte de gestion des estives » précise F.Sargentini. «En février 2019, dans le cadre des Scontri di a muntagna corsa, il avait donc été décidé la visite de sites pilotes afin de relever les bonnes pratiques existantes sur le territoire. La visite de ces 4 sites, Arghjustu, Cristinacce, Riventosa et plateau du Cuscione ont permis d’établir un étt des lieux, de relever les différentes problématiques rencontrées et lister les enjeux du pastoralisme corse. Cette 4édition sera l’occasion de dresser un bilan des travaux réalisés collectivement ».«Il existe aujourd’hui une multitude de manifestations sportives en montagne » constate JF Acquaviva, « des trails ou ultra-trails dépendant de la Fédération Française d’Athlétisme, mais aussi des évènements multi-activités de type raid ou challenge multi-course dans les terrains de montagne en lien avec d’autres fédérations. L’ensemble de ces évènements soulève la question de la protection de l’environnement, du patrimoine naturel tout en valorisant la ressource exceptionnelle du territoire. Comment aussi faire de l’attrait du public pour ces disciplines un levier de développement pour les territoires ruraux ? »