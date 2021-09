La 43e promotion de l'IRA de Bastia a fait sa rentrée

Cette année encore les élèves de la promotion 43 seront mobilisés sur le dispositif Les Cordées de la réussite qui à travers un réseau d’établissements vise à redonner de l’ambition scolaire aux élèves, à partir de la 4 e jusqu'à l'enseignement supérieur. "Ce sont 60 élèves qui participeront à ce projet visant, en partenariat avec l'académie de Corse, à accompagner et orienter les collégiens et lycéens de Corse - explique Didier Grassi, chargé de communication de l’IRA de Bastia et adjoint à la directrice de la formation Initiale qui précise que la formation de ces futurs fonctionnaires prévoit un temps d'appropriation et de partage des valeurs du service public. "Pendant les six mois à Bastia les élèves partageront des activités d'associations locales exerçant dans différentes domaines : environnemental, solidaire, culture, aide à la personne...."

"Ça démarre sous de bons auspices, même la météo est avec nous" se réjouit Gérard Clerissi, directeur de l'IRA en ce jour de reprise après la pause estivale. Les 77 élèves de la 43ème promotion de l'Institut Régional d'Administration de Bastia, qui sera baptisée d'ici quelques jours, commencent à prendre leurs marques dans le grand bâtiment situé sur le quai des Martyrs. Après une matinée de formalités administratives, les premiers cours démarreront dans l’après midi avant le rituel tour de la ville de Bastia prévu ce 2 septembre et la visite l'ancienne capitale de la Corse, le lendemain, pour "s'imprégner de l'histoire et de de la culture insulaires" comme le souligne le directeur.Pour cette rentrée 2021, il faudra toujours porter le masque et respecter les gestes barrières mais le protocole sanitaire ne prévoit pas de distanciation physique ou de jauge, ni l'obligation de présenter le pass sanitaire avant d'aller en cours. Il faudra montrer le QR code seulement pour assister à certaines activités. "Il concernera par exemple les évènements organisés à l'extérieur ou publics " précise le directeur qui a lancé un appel à la vaccination aux élèves de la promotion 43 qui ne le seraient pas encore. "Quasiment tous les agents et les élèves de la promotion 42 ont pis conscience de leurs responsabilités socialeset se sont fait vacciner. Aucun cas n'a été constaté à ce jour ici parmi les vaccinés."Cette nouvelle promotion compte 49 femmes et 28 hommes "les femmes réussissent mieux ce concours, elles sont plus studieuses, plus matures, mieux organisées - explique Gérard Clerissi engagé dans le combat en faveur de l'égalité homme/femmes qui à l'IRA de Bastia se traduit par "une parité parfaite observée dans les postes des cadres dirigeants de l'institut, en plus de la place accordée à cette. thématique dans nos formations initiale et continue. Notre institut est arrivé, en termes de connexions, dans les toutes premières étapes du Grand tour #Notre Génération Egalité organisé par Open Diplomacy en distanciel avec notre ministre Amélie de Montchalin au printemps dernier."Sur le total des élèves 7 sont Corses, un pourcentage en hausse par rapport aux années précédentes. Un chiffre qui ne traduit pas forcement les besoins du territoire en termes d’emploi : aucun élève de la promotion précédente n'a été titularisé sur l'ile.Parmi ces futurs cadres intermédiaires, qui ont réussi à le concours d'admission auquel ont participé pas moins de 1385 candidats, 37 d'entre eux sont issus du concours externe, 32 du concours interne et 8 du troisième concours (personnes venant du secteur privé).