La 34ème édition du Festival du film italien de Bastia aura bien lieu

« Le festival se déroulera du samedi 5 au samedi 12 février au théâtre de Bastia » nous a confié Bati Croce le président de l’évènement.

CNI fera bientôt un point complet avec les organisateurs sur cette édition 2022 mais on peut d’ores et déjà annoncer 24 films inédits en France et présentés en avant-première.



Le programme comprendra aussi deux conférences sur la Camorra et le fascisme, un salon littéraire et deux concerts dont un grand spectacle avec des musiciens napolitains.



Un hommage sera rendu au grand réalisateur sarde Salvatore Mereu et Dominique Besnehard viendra présenter le premier film qu’il a produit en Italie. Enfin, le Président du jury sera Éric Fraticelli.

On en reparlera.