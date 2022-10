La 33e semaine d’information sur la Santé mentale a débuté à Luri

Le centre culturel l’Alb’Oru à Bastia avec une conférence régionale (débat Santé mentale et soins psychiatriques : droits des patients, éthique et bientraitance ?) et la Plage du Ricanto à Ajaccio avec un pique-nique avec les usagers de Stella Maris à Capitellu animé par un animateur Environnement du conservatoire des espaces naturels de Corse ont été également le théâtre de

des premières manifestations inscrites au programme de cette semaine.



La suite du programme



Centre Social F. Marchetti à Bastia (mardi 11) Atelier au jardin: Information sur les bienfaits du jardinage sur la santé mentale





Ecole Subissi à Bastian (jeudi 13) Balade découverte du maquis.





Locaux de Stella Maris rue des primevères à Ajaccio (14 octobre à 10h) Conférence : « L’homme et la montagne en Corse » par Xavier Pialat, guide montagne. A cette occasion, sera dévoilé aussi un Arbre de Vie (Klimt) en mosaïque, activité réalisée dans le cadre de « Culture et Santé ».





Place Jean-Casili à Ajaccio (Le 16 octobre à 14h) : Stand Information Addiction. Sensibilisation sur les conduites addictives afin de changer le regard sur les addictions.





Paej Spaziu Ghjuventu à Sartene (19 octobre). En lien avec la thématique de l’environnement, l’action se déroulera au sein du « jardin partagé » du Service de prévention de la FALEP, mis en place en 2021. Ce lieu est un espace de rencontres et d’échanges ouvert à tous. L’après-midi sera organisé un atelier jardin ouvert à tous, suivi d’un atelier de découverte, cueillette et de transformation des plantes sauvages environnantes.





Théâtre de Bastia (le 20 octobre 20h) : Spectacle d’expression corporelle / METARMOPHOSIS organisé par le Centre de jour La Villa San Ornello (Borgo).





Maison des services publics de Bastia (20 octobre 9h30) : Balades en campagne urbaine: Marcher et s’imprégner de la nature même en ville sans moyen de transport. Faire découvrir des sentiers bastiais au pied des cités des quartiers sud qui permettent de marcher dans la campagne urbaine, de découvrir plantes... et patrimoine (ancien moulin, vigne…)

La crise sanitaire et les confinements successifs ont révélé à quel point la qualité du logement (taille, insalubrité, etc.) était un déterminant majeur de la santé mentale. La manière dont les communes sont aménagées a également un impact sur la santé mentale. Cela passe par exemple par la qualité de son réseau de transports en commun qui permet de rendre accessibles les différents services et lieux ressourçant d’une commune, le développement des mobilités douces comme le vélo, la réduction des nuisances sonores et de la pollution ou encore, l’aménagement d’espaces verts dans la ville.Enfin, de nombreuses études alertent sur l’effet de la crise climatique sur la santé mentale. La prise de conscience des enjeux liés au réchauffement peut affecter la vie quotidienne des personnes qui sont engagées dans la transition écologique. On peut voir apparaître de l’écoanxiété, du stress post-traumatique ou encore l’aggravation de troubles psychiques déjà présents.En Corse de nombreuses animations sont prévues tout au long de cette semaine : il y en aura 7 en Haute-Corse, 5 en Corse du sud.Ce lundi, coup d’envoi avec les patients de la Clinique du Cap à Luri qui ont effectué une opération de ramassage des déchets sur le parcours de santé de la commune. « C’est non seulement l’occasion de participer à la protection de l’environnement, mais aussi, objectif premier, de dédiaboliser les malades, qui sont des gens comme tout le monde, mais qui traversent une mauvaise période » explique Emilie Despoix, ergothérapeute à la clinique du Cap à Luri. Ces patients ainsi que ceux d’autres établissements exposent aussi toute la semaine leurs œuvres dans le hall de la gare de Bastia. Objectif : lutter contre les discriminations.