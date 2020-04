La 32 ème Fiera di l'Alivu di Montegrossu annulée

Une décision prise à la suite de l'allocution du président de la République du lundi 13 avril. Ce dernier y précisait alors qu'aucun événement culturel et public ne pourrait être organisé.

Jean-Marc Rocchi, le président du Foyer Rural de Montegrossu précise à Corse Net Infos cette décision.

" Après l’annonce du président de la République d'annuler festivals et autres événements incluant du public, et ce jusqu’à au moins la mi-juillet, il nous était difficile, même trois jours après la date butoir, d'organiser la foire. Difficile d'une part d'un point de vue légal. Nous ne savons pas si d'ici là y aura des contraintes à respecter telle que la fréquentation du lieu. Mais également d'un point de vue budgétaire. Ce serait un risque trop important à prendre pour nous et pour les artisans. Il nous est également impossible de réaliser notre livret publicitaire ".





A Fiera di l'Alivu c'est environ 60 à 70 artisans de toutes les catégories.

"Aujourd’hui, il y a trop de difficultés à organiser dans de bonnes conditions une foire. Nous avons contacté toutes les personnes qui devaient participer à l'événement et notre décision a évidemment été comprise".

Un report était également impossible.

" Certaines foires comme la notre sont basées sur la production du produit phare, la reporter à une autre date la rendrait hors délais. Le rendez-vous est donc fixé à l'année prochaine".

Jean-Marc Rocchi a, néanmoins, souhaité inviter la population à consommer local.

" Nous ne savons quelles aides les artisans pourront avoir. Ils travaillent dur et il ne faut surtout pas les oublier".

La nouvelle est tombée ce mercredi 15 avril : la 32 ème édition d'A Fiera di l'Alivu, qui devait se dérouler le 18 et 19 juillet 2020, n'aura finalement pas lieu.