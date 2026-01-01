La 2e édition des Scontri Max Giagheddu se déroulera ce week-end

I Scontri Max Gaigheddu reviennent pour une deuxième édition ce week-end. Après Ajaccio l’année passée, ces rencontres sportives à la mémoire de cette figure emblématique du handball corse disparu en septembre 2024, auront lieu à partir de samedi à Portivechju, sous l'égide de l'ASPV et de la Ligue Corse de Handball.



« Les temps forts seront nombreux lors de ce week-end », dévoile Hugo Gaigheddu, fils du regretté Max, et président de l'ASPV.



Le coup d'envoi sera ainsi donné samedi matin, au gymnase du Pruneddu à 10h30, par une table ronde dédiée à différents aspects du hand. « Ces tables rondes seront dédiées aux entraîneurs et aux dirigeants. Ils pourront échanger de manière à mettre en lumière les difficultés qu'ils peuvent rencontrer dans leur club et grâce l'apport des techniciens venus spécialement pour ces Scontri, mais aussi aux techniciens insulaires, trouver des solutions à ces problématiques », explique Hugo Gaigheddu.



À midi aura lieu le dévoilement de la plaque par laquelle la salle du Pruneddu sera désormais baptisée Max Giagheddu, en présence du maire, Jean-Christophe Angelini. Puis, à 18h, dans la salle rouge de l'Espace Jean-Paul de Rocca-Serra, une conférence sera organisée sur l'évolution du management dans le sport. Un rendez important, porté par des intervenants de très haut niveau avec Eric Quintin, champion du Monde 1995 à l'époque des "Barjots", Michaël Guigou, triple champion olympique, quadruple champion du Monde et triple champion d'Europe, Laurent Frecon, cadre technique national, ainsi que Eric Pasero, directeur du CSJC à Ajaccio et Eric Calcagnini formateur de cadres à la FFHB. « Cela va bien entendu parler au monde sportif mais aussi à celui du monde de l'entreprise. Cela s'applique à un public large », annonce le président de l’ASPV.



La rencontre comptant pour le 3e tour de la Coupe de France fédérale entre le HB Corte-Ile-Rousse, évoluant en Nationale, 2 et le GFC Ajaccio pensionnaire de la division supérieure, constituera le baisser de rideau idéal de cette première journée, à partir de 20 heures dans la salle Max Gaigheddu.



« Dimanche auront lieu deux séances commentées sur deux publics différents avec les moins de 13 et le Pôle d'accession d'Ajaccio », détaille encore Hugo Gaigheddu avant de conclure : « Ces journées sont très enrichissantes pour tous. Le fil rouge de ces Scontri demeure les valeurs de partage et de transmission qui dépassent le seul cadre du handball, du sport pour s'appliquer dans la vie de tous les jours ».