La 12ème édition de la Corsica Classic hisse les voiles à Bonifacio

Bonifacio, ses bouches, les îles Lavezzi, Les Cerbicale, la baie de Saint-Cyprien, les Aiguilles de Bavella, Taverna, Macinaggio, le Cap Corse, la Giraglia et enfin Saint-Florent… Une succession de parcours côtiers qui conduira chaque soir les yachts vers des mouillages d’exception dans un nouveau décor de rêve, avec au total 170 milles marins parcourus en 7 jours. "Une aventure inoubliable, un évènement à la fois sport, lifestyle et très exclusif, qui s'inscrit dans la tradition des belles régates méditerranéennes de voile classique - comme le décrivent les organisateurs.



Plus d'une centaine de yachts classiques, parmi les plus beaux au monde

Cette année, le casting sera historique avec près de 20 voiliers d’exception présents : Parmi les fidèles participants, SY Vistona, propriété du Duc Gian Battista Borea d’Olmo, grand favori italien dans sa classe, qui totalise 10 Corsica Classic à son actif. Et pour la première fois, SY Sumurun, un légendaire plan William Fife de 1914, rénové en 2019 qui a vu à son bord Mick Jagger et Jerry Hall. Il signe ici son grand retour sur le circuit après seulement deux régates courues en 2019. Il sera confronté dans sa classe au doyen de la flotte, un ketch aurique de 1890 nommé SY Sky, qui détient déjà le record du voilier le plus ancien de l’histoire de la Corsica Classic… La classe Esprit de Tradition (voiliers de construction récente au look vintage) & moderne annonce une belle bataille nautique entre les chevronnés, SY Mr Fips, SY Hounbonne IV, SY Quatre Quarts III et autres challengers dans la classe IRC.



Des trophées prestigieux

Ouverte à tous les yachts de tradition jaugés CIM, les « Esprits de tradition » et moderne jaugés IRC 2021, cette course s’inscrit dans le circuit officiel organisé par le Comité International de Méditerranée et l’Association Française des Yachts de Tradition (AFYT), sous le haut patronage du Yacht Club de France depuis 2014 qui a été créé en 1867 sous l’égide de Napoléon III, let qui a notamment compté parmi ses membres l’explorateur polaire Jean-Baptiste Charcot, Jules Verne et Eric Tabarly.

Chaque année, le Yacht Club de France remet sa célèbre « Tape de Bouche », de bronze et de bois, au voilier à l’esprit le plus « Yachting ». Un label de prestige pour le plus grand rassemblement de voile classique en Corse…