La ​Communauté d’agglomération du Pays Ajaccien prévoit un programme d’investissements ambitieux pour 2024

Séquence financière importante ce mardi soir au programme du conseil communautaire de la Communauté d’Agglomération du Pays ajaccien, avec l’adoption du budget primitif et des budgets annexes pour un total de 191 millions d’euros pour l’année 2024.

Une progression de 11% par rapport à 2023, portée essentiellement par la section d’investissement en hausse de 28%. Un budget voté à la quasi-unanimité malgré deux voix contre, celles de Danielle Antonini et Jean-André Miniconi et une abstention, celle de Jean Biancucci. Une satisfaction pour Xavier Lacombe, le premier vice-président : « Tous les budgets ont été votés, quasi à l’unanimité, et sans augmenter la fiscalité pour les habitants du Pays ajaccien, je pense que c’est important à souligner. Il faut retenir que la Communauté d’Agglomération du Pays ajaccien poursuit son programme d’investissement, avec un montant d’emprunt considérable pour continuer à structurer notre territoire. Aujourd’hui, nous sommes en plein cœur de cet investissement qui va se poursuivre jusqu’en 2026/2027. Le centre communautaire, la Cité Grossetti, la Miséricorde, le téléporté, la gendarmerie de Peri, sont autant de réalisations qui structurent le développement du Pays ajaccien. Ce sont des investissements lourds, qui vont s’assumer sur du long terme, qui représentent plusieurs dizaines de millions d’euros, impactés sur le programme quinquennal, par des subventions ou au travers le PTIC, notamment pour le téléporté, qui a pu être financé à hauteur de 70% ».



Aucune hausse concernant la fiscalité des ménages



Un rapport adopté dans le calme et la sérénité, sans prise de parole de l’opposition ou d’autres élus : « S’il n’y a pas de débat, ni aucune objection, je pense qu’on peut considérer que les élus étaient satisfaits et n’avaient pas besoin de compléments d’information ! ».

Dans le détail, la fiscalité ménage qui représente 66% des contributions directes du budget primitif n’a pas été augmentée, puisque fidèles à ses principes, la majorité a décidé de reconduire les mêmes taux concernant les différentes taxes foncières et habitations, bâties et non bâties. Le budget primitif principal s’élève à 86 515 948 €, dont 22 817 845 € d’investissements. Ce budget général, qui finance les compétences obligatoires et subventionne les budgets annexes, possède une marge de manœuvre très limitée, puisque près de 47,6% de ses recettes de fonctionnement font l’objet de reversement aux communes (attribution de compensation, dotation de solidarité communautaire ou fonds de concours) et à l’OIT du Pays ajaccien ou de subventions d’équilibre aux budgets annexes.

À noter enfin que la masse salariale est en hausse de 11,6%. Une augmentation particulièrement scrutée par la majorité, qui a annoncé sa volonté de limiter au strict nécessaire les nouveaux recrutements tout comme le recours aux emplois saisonniers.