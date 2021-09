L'université de Corse ouvre 2 centres de vaccination temporaires réservés aux étudiants

Votre centre de vaccination est opérationnel : Casa Studientina #Vaccinations #protection #simuquìpervoi pic.twitter.com/wmmAH3TLZN

À la différence des écoles primaires, ici pas de fermeture de classe dès l’apparition d’un cas positif. « Au-delà de trois cas positifs dans un même groupe ou dans une même promotion nous discuterons avec l’ARS et les autres acteurs médicaux pour établir la marche à suivre » précise le président de l’université de Corse, Dominique Federici. Le protocole établi suit plutôt celui des collèges et des lycées où un étudiant positif doit rester à l’isolement le temps nécessaire quand le sort des cas contacts dépendra de leur schéma vaccinal. « Depuis le début de l’épidémie, aucune chaîne de contamination n’a été détectée à l’université de Corse » rappelle son président. Pour rassurer toujours plus, dès le 13 septembre, les étudiants pourront se faire tester au sein de l’université.Comme dans tous les établissements scolaires,Que ce soitcomme lors des activités culturelles du CCU (Centre Culturel Universitaire) et sportives du SUAPS (Service Universitaire des Activités Physiques et Sportives). Cependant le masque sera de rigueur en tout temps dans l’enceinte de l’université.