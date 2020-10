L'ultime hommage de Lumiu à Jean Paolini, victime du coronavirus

J ean Paolini, 75 ans, 1er adjoint au Maire de Lumiu et militant nationaliste aura lutté durant 45 jours contre la Covid-19 avant de s'éteindre et trouver le repos éternel.

Ce 23 octobre à 9h30, en l'église paroissiale de son village, Lumiu, Jean Paolini a reçu l'hommage qu'il méritait. La messe de requiem était célébrée, par l'Abbé Ange-Michel Valery, entouré de nombreux chantres.



Derrière la famille éplorée, on notait la présence de Gilles Simeoni, président de l'Exécutif de Corse et ami du défunt qui, quelques jours avant avait posté ce message: " Si n'hé andattu u nostru amicu è cumpagnu di lotta Jean Paolini. Militante di e prim'ore, elettu municipale di prima trinca appassiunatu da u so paese di Lumiu, difensore di a Corsica è di u so populu."



Ce vendredi matin on notait aussi la présence de nombreux élus et personnalités Nanette Maupertuis et Fabienne Giovannini, Lionel Mortini Angèle Bastiani, maire de l'Ile-Rousse, Jean-Marie Seité, maire de Galeria, François-Marie Marchetti, Anne-Marie Piazzoli, Directrice de l'Office de Tourisme intercommunal Calvi-Balagne et Thomas Dutronc venu en voisin et ami du défunt.

Au cours de la cérémonie plusieurs hommages ont été rendus à cet homme qui forgeait le respect par le Dr François Agostini, par Fabienne Giovannini, avant qu'Étienne Suzzoni, maire de Lumio prenne la parole: « Jean, depuis que, côte à côte, nous cheminions au service de notre commune, sur la base d’un pacte que tu avais édicté, et loyalement suivi, j’ai appris à te connaitre, puis à t’apprécier et enfin à t’aimer. Et quand, en tant qu’aîné de l’équipe municipale, il y a quelques mois, tu me remettais l'écharpe de maire, pour la deuxième fois, et moi celle de premier adjoint, comment aurais-je pu imaginer que je serai, aujourd'hui, devant toi, incrédule et impuissant, pour partager avec toute la population, la plus grande peine que tu aies pu nous faire : celle du grand départ qui brise les cœurs. ».





Le premier magistrat de Lumiu a aussi retracé la vie de Jean, de sa naissance au village, dans la maison maternelle di u Pughjale » à ses études, sa vie professionnelle, son engagement politique: "Depuis l'ARC à ses débuts, tu auras été de tous les combats du régionalisme et de l'autonomie au côté du docteur Edmond Simeoni d'abord, et de Gilles, son fils ensuite, dont tu partageais les valeurs de progrès et d'humanisme, au service de la Corse et de son peuple."