L’opération Tudor dans la Réserve de Scandula : Des montres et des logos qui font polémique

Les logos des montres de la marque Tudor seront désormais visibles sur les masques, les tubas et les combinaisons de plongée des agents du Parc naturel régional de la Corse (PNRC) dans la réserve de Scandula. Ce sponsoring se traduit par une contrepartie financière : un don de 150 000 € des montres Tudor à la Réserve. Le partenariat, acté par le dernier conseil d’administration du PNRC et vanté sans risques, est pourtant décrié par Pierre Ghionga. L’élu du groupe d’opposition U Soffiu Novu a interpellé l’Exécutif de la Collectivité de Corse, jeudi matin, lors des questions orales, en ouverture de la session de l’Assemblée de Corse. « Le partenariat a été acté avec ma seule opposition et deux abstentions. Cette collaboration a été vantée sans risques par vos représentants majoritaires dans les instances du PNRC », lance-t-il. Avant d’expliciter : « En ce qui me concerne je la trouve contraire à mes convictions en matière de gestion des espaces naturels protégés où seul l’argent public doit intervenir, et dangereuse car elle peut être le prélude à des partenariats plus importants débouchant par exemple sur un choix de « naming » avec l’apparition de la « Réserve de Scandula Tudor » ou de la « Réserve des Finucchjarole Rolex ». Vu les effets pervers de cette entrée du privé, je dis qu’il ne faut que du public ». Et pose la question : « êtes-vous pour ou contre la participation d’entreprises privées au financement de la gestion des espaces ? ».



Des règles strictes

« L’opération Tudor nous a plutôt réveillé ! », réplique avec humour Guy Armanet. Pourtant le sponsoring en question ne semble pas plus du goût du conseiller exécutif et président de l’Office de l’environnement de la Corse (OEC) qui rappelle avec force qu’il s’y est opposé dès qu’il en fut question. « Le partenariat a été présenté en réunion du Comité consultatif, le 8 novembre 2021, je m’étais positionné contre et avait demandé son retrait. Je ne souhaite en aucun cas que cette action soit un spot publicitaire ou une publicité déguisée. L’avis défavorable du Comité consultatif, que je présidais, a été occulté ». Avant de préciser que les règles qui régissent les réserves naturelles sont très strictes : « De toute façon, il y a systématiquement un rejet des demandes de tournage dans la réserve, sauf des tournages à but scientifique ou éducatif. Le Code de l’environnement l’interdit sur les réserves naturelles. Les palmes, les masques et le tuba floqués Tudor sont également de nature à générer un problème juridique ». S’il dit comprendre la volonté du PNRC de diversifier ses ressources « c’est louable », il entend discuter de ce qui va advenir de la réserve et affirme que sa position est partagée par l’Exécutif.