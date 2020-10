L'intersyndicale des finances publiques au congrès ANEM pour dénoncer la destruction des services publics des finances en Corse

Non aux fermetures des services de proximité.

Pour la reconnaissance de nos particularités fiscales et foncières.

Pour l’application de la Loi Montagne qui préserve et développe l’implantation de services publics partout sur le territoire.

Pour un moratoire sur les suppressions d’emplois et l’ouverture d’une négociation sur les besoins de services publics des Finances en Corse.

Dans un communiquélL'intersyndicale CGT, FO et Solidaires des finances publiques de Haute-Corse annonce ce jeudi qu’elle se rendra vendredi 16 octobre au congrès des maires de montagne à Corte. «Alors que la Corse bénéficie de la loi montagne, le 1ministre vient de valider la suppression de presque toutes nos structures de proximité et notamment à Corte » indique le communiqué de l'intersyndicale qui demande à être reçue par l'association des maires de montagne ainsi que par les élus de la CdC et le député Jean-Félix Acquaviva.«Malgré de nombreuses mobilisations, avec le soutien des élus et des populations, la Direction vient de confirmer la suppression de nombreux services et l’accélération des suppressions d’emplois » poursuit le communiqué. «La concertation que tente de vendre notre direction locale pour convaincre et soumettre les élus se fera dans un cadre contraint sans pouvoir déroger au dogme imposé. Remplacer des services de pleine compétence notamment dans le rural, par de simples points de «contact» virtuels, constitue un dommage majeur pour nos territoires et leurs populations. La dématérialisation et la diminution voir l’abandon de l’accueil physique constitue un axe inacceptable imposé à nos concitoyens. Comment la Direction peut-elle affirmer répondre à l’attente des usagers et remplacer 10 trésoreries par seulement 2 centres de gestion ? Comment affirmer le soutien aux communes rurales et fermer la trésorerie de Corte ainsi que son service des entreprises ».L’intersyndicale ajoute ses revendications :